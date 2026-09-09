China prepara un salto masivo de infraestructura para IA: quieren cuadruplicar su capacidad de cómputo para 2030

Aunque EEUU siga a la cabeza en varios frentes, China ha demostrado ser un rival más que capaz de plantarles cara e incluso poder llegar a adelantarles en la carrera de la IA. Para lograrlo, el gobierno chino puso en marcha un plan que abarcaba desde la integración de los modelos de IA en la producción, hasta ser líderes de IA open source a nivel mundial. Ahora, el gobierno ha publicado un nuevo plan muy ambicioso con un objetivo: cuadruplicar su capacidad de cómputo.

Qué está pasando. Lo cuentan en South China Morning Post. A finales de junio, la capacidad de computación para IA de China estaba en 2.185 eflops (exaoperaciones de punto flotante por segundo). Esto supone un aumento del 177% con respecto a la cifra que manejaban hace justo un año, y eso teniendo en cuenta que se han construido un total de 52 centros de datos con más de 10.000 tarjetas aceleradoras cada uno. A este ritmo, China necesita aumentar su capacidad de cómputo y ahí es donde entra en juego el nuevo plan.

El plan. El pasado lunes, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información publicó un nuevo plan quinquenal que tiene un objetivo muy claro: alcanzar los 9.800 exaflops para 2030. Esto significa multiplicar por 4,5 la capacidad actual, lo que conlleva una inversión millonaria. En concreto, el gobierno va a poner 3,8 billones de yuanes, unos 488.000 millones de euros.

La demanda crece. Las necesidades de cómputo crecen conforme lo hace el uso de IA. Hay una métrica que lo refleja muy bien y es el consumo diario de tokens. Según datos de la Administración Nacional de Datos, a principios de 2024 estaba en 100.000 millones, pero en marzo de este año ya había alcanzado los 140 billones.

Cómo van a hacerlo. El plan contempla la construcción de clústeres de dos tamaños: unos "pequeños" con 10.000 GPUs y otros mucho más grandes que alcancen o incluso superen las 100.000 GPUs. Además planean construir centros de datos pensados específicamente para tareas de inferencia. Por supuesto, el plan está alineado con el objetivo de China de lograr la autosuficiencia tecnológica, por lo que se priorizará la instalación de chips nacionales.

El plan está basado en el proyecto de 2022 "Datos del Este, Computación del Oeste", cuyo objetivo es llevar los centros de datos a regiones del oeste del país, menos pobladas y donde el suelo y la energía son más baratos.

Más allá del cómputo. El plan quinquenal también incluye las redes de comunicaciones, desde una mayor integración del 5G en el sistema de navegación de BeiDou, pasando por ampliar la cobertura de la red 5G-Advanced, y hasta los preparativos para la comercialización del 6G. China aprobó en mayo la banda de 6 GHz para las primeras pruebas del 6G, mientras el organismo 3GPP trabaja en el primer estándar global que se espera que esté finalizado para 2029.

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