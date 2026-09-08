Fitnexa ha atacado uno de los problemas más humanos de los auriculares: poder dormir de lado sin clavártelos

Dormir de lado tiene una pequeña trampa cuando nos acostamos con auriculares: tarde o temprano, uno de ellos acaba entre la oreja y la almohada. Basta con apoyar la cabeza para que algo que apenas notábamos unos segundos antes empiece a ejercer presión justo donde menos apetece sentirla durante horas. No es una rareza ni una cuestión puramente subjetiva: estudios científicos sostienen que, al dormir de lado, los auriculares pueden presionar el oído durante la noche y provocar dolor e irritación. Y ahí aparece un reto de diseño bastante más humano de lo que parece.
Ahí es donde entra DUVA ONE, el nuevo sistema de auriculares para dormir que DUVA, una marca creada por Fitnexa, ha presentado en IFA Berlín 2026. Cada auricular pesa aproximadamente 3,3 gramos y tiene un perfil de unos 9,9 milímetros, un diseño de perfil bajo pensado específicamente para mejorar la comodidad al dormir de lado. Es, en esencia, una propuesta que empieza por la ergonomía antes de añadir toda la tecnología que lleva detrás.
Unos auriculares pensados para la cama
No estamos ante una preocupación exclusiva de Fitnexa. Hace tiempo que varios fabricantes diseñan dispositivos nocturnos pensando específicamente en quienes dormimos de lado, y nosotros mismos ya lo hemos comprobado en Xataka con los Soundcore Sleep A20: mi compañero Javier Lacort constató durante su prueba que su construcción plana y flexible hacía que apenas notase presión adicional al apoyar la cabeza. Anker ha seguido avanzando por el mismo camino en IFA 2026 con los Sleep Earbuds 4 y 4 Pro. Según la compañía, ambos tienen un área de contacto un 20% menor que los Sleep A30.
La apuesta de DUVA ONE no termina en hacer el auricular más discreto físicamente. La marca permite combinar dos formas de almohadilla con distintos tamaños de puntas y aletas estabilizadoras hasta superar las 40 configuraciones de ajuste, según sus propios datos. Fitnexa ya había trabajado un planteamiento parecido con los SomniPods 3, otro modelo de la compañía pensado para dormir.
A partir de ahí, DUVA ONE deja de comportarse como unos simples auriculares pequeños. Integra sensores PPG y de movimiento con los que, según la compañía, puede estimar las fases del sueño y registrar frecuencia cardiaca, variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV), posición y movimiento durante la noche. El estuche añade otra capa de información al medir ruido, luz, temperatura y humedad del dormitorio. Con esos datos, Fitnexa afirma que su sistema puede ajustar el audio, la cancelación activa de ruido o el enmascaramiento sonoro en función de lo que esté ocurriendo mientras dormimos.
En la parte más práctica, el sistema combina aislamiento pasivo, ANC híbrida y audio para dormir para ofrecer una reducción de ruido de hasta 42 dB, según Fitnexa, además de un modo transparencia y calibración adaptativa de la cancelación. La autonomía anunciada varía bastante según el uso: hasta 13 horas con audio local y ANC desactivada, 9,5 horas con ANC activa y un máximo de 16 horas en la configuración más eficiente. El estuche admite USB-C y carga inalámbrica, proporciona hasta cinco recargas adicionales e incorpora una alarma privada que funciona sin conexión activa al teléfono y permite aplazarla 5, 10 o 15 minutos.
DUVA ONE tiene previsto llegar en octubre de 2026 con un precio objetivo de 349,99 dólares. DUVA incluye a la Unión Europea entre sus mercados objetivo, aunque por ahora no hay un precio confirmado para España, por lo que no podemos inferir el PVP español directamente a partir de la cifra anunciada en dólares. Lo que sí podremos comprobar cuando llegue al mercado es hasta qué punto esa apuesta por reducir la presión al dormir de lado funciona en el uso real y si el resto de funciones nocturnas cumplen lo que promete la marca.
Imágenes | Fitnexa
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