Durante años, los auriculares se pelearon por aislarnos del ruido. Los tipo clip van a la contra con otra idea: ser cómodos

Hay una nueva corriente en auriculares que no busca ofrecer el mejor sonido ni la mejor cancelación de ruido: su objetivo es que llevarlos siempre puestos resulte cómodo. Son los auriculares de tipo clip, un diseño con forma de pesas que se sujetan a la oreja dejando al aire el propio auricular. Huawei fue la primera en abrir camino con este tipo de producto. Es un formato que ha creado tendencia en el resto de marcas, como Nothing, TCL o Sony.

Qué es el formato clip. O al aire, también es otra de las maneras de definirlo. Estos auriculares tienen el driver de audio en un extremo y la batería en el otro, ambos unidos por un puente flexible. Este diseño convierte a los auriculares en una especie de pendiente para la oreja: quedan anclados en el exterior y, gracias a los imanes que suelen incluir los fabricantes, ambas piezas permanecen firmemente unidas a la oreja.

Huawei FreeClip 2S. Imagen de Jose García

Huawei fue a la contra. Y aquí es donde llegan los gustos, porque me he encontrado el dilema en mi propia casa: mientras yo no acabo de hacerme con el formato porque prefiero que los auriculares me aíslen para escuchar la música lo mejor posible, a mi hijo sí que le gusta el formato clip.

¿Tú también, hijo mío? Él lleva años con unos auriculares de diadema Sennheiser que usaba yo antes de meterme en los in-ear con ANC. Los usa tanto que la tela está desgastada, pero no tuve manera de cambiárselos. Entonces le dejé unos auriculares de tipo clip Tecno FreeHear 2, los probó y me dijo que se los quedaba. Ahora son los que usa.

Me extraña que se haya apuntado a la moda de los auriculares al aire, aunque tiene su sentido. Él prefiere la comodidad, que pueda permanecer con los auriculares sin quedarse completamente aislado del resto. Los Sennheiser le permitían escuchar música sin centrarse exclusivamente en ella. Los nuevos potencian justo ese detalle.

Huawei FreeClip. Imagen de Alejandro Alcolea

Ventajas e inconvenientes. Tras consultar con mi hijo, después de haber hecho una ronda de valoraciones entre mis compañeros de Xataka y añadir mi propia experiencia de años probando y analizando auriculares, toca poner sobre la mesa las cualidades que hacen grande al formato clip. Son las siguientes:

Comodidad de muchas horas: no hacen presión dentro del oído ni acumulan el calor de unos de diadema.

Sigues escuchando el entorno: tráfico, avisos, conversaciones. No te desconectan de lo que pasa alrededor y es mucho más efectivo que los modos de transparencia de los auriculares in-ear con cancelación de ruido activa.

Ponérselos y quitárselos es inmediato, y algunos modelos valen para cualquier oreja ajustando los canales automáticamente.

Menos sensación de sudor y humedad en entrenamientos moderados, al no cerrar el oído.

Solución para quien no tolera los in-ear o no logra que se le mantengan colocados.

Diseño reconocible: funcionan casi como accesorio o pendiente tecnológico frente a la uniformidad del resto de auriculares Bluetooth.

Encajan con el consumo real de mucha gente: podcasts, vídeos, llamadas y música de fondo.

Ahora los inconvenientes, que no todo podía ser bueno. Para mí es lo que más pesa en la elección, por eso no he logrado acostumbrarme al formato clip:

Aislamiento prácticamente nulo: el ruido exterior se mezcla con lo que estés escuchando.

Peor calidad de sonido y menos graves que unos buenos in-ear del mismo precio.

Se quedan cortos de volumen útil en calles concurridas, transporte público o gimnasio.

Riesgo de deslizamiento en deportes de impacto.

Fuga de sonido hacia fuera: la persona de al lado puede oír lo que escuchas.

Precio a menudo alto para lo que ofrecen en audio puro.

En resumen: toca decidir entre dos aspectos claves, los que están a cada lado de la balanza. Por un lado, los auriculares de tipo clip están pensados para olvidarte de que los llevas durante todo el día, sin molestias; por el otro, los in-ear, pese a que dentro de esta gama hay diferentes variantes, se orientan a la calidad del sonido y a la cancelación de ruido. Tú eliges, yo ya lo hice. Igual que mi hijo.

Mucho más que una moda. Los auriculares de tipo clip han abierto una línea de producto y poco a poco iremos viendo más modelos en las estanterías. Dada su comodidad, tienen otro punto añadido que no había comentado: son perfectos para tener una IA siempre lista para usar. Si los fabricantes consiguen unos auriculares asequibles, con un asistente listo para cumplir órdenes en cualquier momento, pueden lograr el modelo definitivo.

Imagen de portada | Alejandro Alcolea

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