A precio de outlet la tablet más potente de Xiaomi: ideal para productividad o jugar en buena calidad

Aunque los iPad son perfectos si buscamos un buen equipo portátil y muy ligero para la productividad, son bastante caros; sobre todo con la última subida de precios. Con sistema operativo Android también podemos encontrar muy buenas opciones de compra, como es el caso de la Xiaomi Pad 8 Pro que, además, ahora está de oferta en Amazon por 409,72 euros.

Una tablet muy potente

La Xiaomi Pad 8 Pro es una tablet que, entre otras muchas cosas, destaca principalmente por su potencia. Incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, lo que permite que podamos tener una buena experiencia tanto en productividad como para estudiar.

A ello debemos sumarle que esta tablet incorpora una pantalla de 11,2 pulgadas que ofrece una resolución de 3.200 x 2.136 píxeles y una tasa de refresco de hasta 144 Hz, ofreciendo así una buena experiencia a la hora de consumir contenido multimedia y de jugar a videojuegos. También es compatible con el formato de imagen Dolby Video.

La oferta es en la tablet que viene con una configuración de 256 GB de almacenamiento interno y 8 GB de memoria RAM. Su batería de 9.200 mAh soporta una carga rápida de 67W, su sistema operativo es HyperOS 3 (basado en Android) y es compatible con un buen surtido de accesorios de Xiaomi, como fundas, lápices ópticos y teclados.

⚡ EN RESUMEN: oferta la xiaomi pad 8 pro hoy ✅ LO MEJOR Su potencia al incorporar el procesador Snapdragon 8 Elite.

al incorporar el procesador Snapdragon 8 Elite. Su carga rápida de 67W .

. Su pantalla. ❌ LO PEOR No cuenta con el tratamiento antirreflejos del modelo Mate. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet que sea lo suficientemente potente como para poder estudiar o trabajar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente vas a consumir contenido multimedia, ya que para ello hay modelos más baratos que también ofrecen una buena experiencia.

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