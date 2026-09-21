Hoy en Action, esta batería externa de 20.000 mAh con carga rápida por 19,95 euros tiene una relación calidad precio top

Cada semana, Action lanza un nuevo folleto cargado de novedades a precios rebajados. Pero también cuenta en su catálogo con un buen puñado de dispositivos y accesorios que, sin estar en oferta, también tienen muy buenos precios y suelen ser una gran opción de compra. Es el caso de esta batería externa de 20.000 mAh con carga rápida por 19,95 euros. Nada mal para lo que ofrece.

Si no tenemos ninguna tienda Action cerca o preferimos comprar desde casa, Amazon tiene una alternativa muy similar en todo (precio, especificaciones y experiencia de uso): esta powerbank de Xiaomi, por 19,99 euros. Con envío gratuito si somos miembros Prime o aprovechamos la promo de 30 días gratuitos para nuevas altas.

Da para cargar varias veces el teléfono y, algunas menos, tablets y otros dispositivos

Dependiendo de lo que ofrezcan en cuestiones de velocidad de carga, puertos o tamaño y peso, entre las baterías externas del rango de los 20.000 mAh encontramos opciones más económicas que estas dos y también más caras. Siendo, tanto la de Action como la Xiaomi, dos opciones muy equilibradas.

La Xtorm de Action ofrece una carga rápida de 30 W que, sin ser la más alta del mercado, es una buena cifra para dar un extra de autonomía al teléfono en poco tiempo. La Xiaomi, por contra, se queda en 22,5 W (que tampoco está mal, en cualquier caso). Un aspecto que comparten ambas, además de la capacidad, es el cable incorporado en la propia batería que evita que tengamos que cargar con un cable extra en el bolsillo o la mochila.

Por lo demás, estas baterías de 20.000 mAh son una buena solución para acompañar al teléfono móvil fuera de casa sin penalizar demasiado el peso ni el tamaño. Con ellas, podemos hacer varias cargas completas de nuestro móvil e incluso un par en tablets o dispositivos con baterías mayores. Perfectas si no llegamos al final del día sin tener que cargar los dispositivos y no solemos tener un cargador y un enchufe a mano durante la jornada.

⚡ EN RESUMEN: Batería externa portátil Xtorm ✅ LO MEJOR Su precio , bastante contenido viendo otras alternativas de 20.000 mAh

, bastante contenido viendo otras alternativas de 20.000 mAh Con capacidad de sobra para varias cargas y 30 W ❌ LO PEOR Hay que acudir a las tiendas físicas de Action para comprarla

para comprarla No es la mejor opción para portátiles: en este escenario, mejor ir a por powerbanks con más capacidad 💡 CÓMPRALA SI... no llegas con batería en el teléfono al final del día y quieres gastar poco ⛔ NO LA COMPRES SI... no tienes una tienda Action cerca. En ese caso, la alternativa de Xiaomi es también una compra perfecta

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