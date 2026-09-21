Ya disponible la nueva Huawei MatePad Air 12: muy ligera, con un pantallón OLED antirreflejos y más de 10.000 mAh de batería

Huawei sigue aumentando su catálogo de tablets con un nuevo modelo que ya podemos comprar en España. Se trata de la MatePad Air 12, una tablet que pesa poco más de 500 gramos y que destaca especialmente por su pantalla OLED. Su PVP es de 799 euros, pero tiene un pequeño descuento de lanzamiento: sale por 749 euros en la tienda oficial de Huawei (también en Amazon). Y en ambas tiendas viene con el M-Pencil Pro de regalo.

Una tablet que es ideal para leer, estudiar o dibujar

Esta nueva tablet de Huawei lleva el apellido Air, lo que ya nos indica que es un dispositivo ligero y muy manejable: tiene 5,3 milímetros de grosor y pesa 509 gramos. Para poner esto en contexto, la podemos comparar con el último iPad Air M4 de 11 pulgadas, que es 0,8 milímetros más grueso y 45 gramos más ligero. Todo teniendo en cuenta que la MatePad tiene 12 pulgadas, claro.

Uno de sus puntos estrella es, sin duda, la pantalla. Es un panel OLED de 12 pulgadas con 2.800 x 1.840 píxeles de resolución, 144 Hz y 275 ppi. Además, esta utiliza la tecnología MatePad de Huawei, lo que en la práctica se traduce en dos puntos clave: reduce los reflejos y ofrece textura de papel que la hace ideal para escribir con el lápiz óptico de Huawei (que, recordemos, viene de regalo si aprovechamos la promo de lanzamiento). Todo junto hace que sea una pantalla muy versátil, ideal para ver contenido multimedia, leer o dibujar.

Esta versión de la tablet cuenta con 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y una suite completa para tomar notas, escribir o dibujar. Su procesador es un Kirin T93C y cuenta también con un sistema de seis altavoces para poder disfrutar de pelis o videojuegos. Para terminar, cabe destacar que tiene una batería de 10.100 mAh que promete 16 horas de reproducción de video con HDR local y carga rápida de 66 W.

⚡ EN RESUMEN: huawei matepad air ✅ LO MEJOR Su pantalla OLED con tecnología MatePad: Su pantalla es muy versátil y tiene lo necesario para ofrecer una gran experiencia a la hora de ver pelis, de leer, de jugar o incluso para dibujar y escribir.

Su pantalla es muy versátil y tiene lo necesario para ofrecer una gran experiencia a la hora de ver pelis, de leer, de jugar o incluso para dibujar y escribir. Buena autonomía: Su batería, que además tiene buena carga rápida, promete una autonomía notable.

Su batería, que además tiene buena carga rápida, promete una autonomía notable. Diseño delgado y ligero: Pesa poco más de 500 gramos y es muy delgada, lo que hace que sea ideal para viajar. ❌ LO PEOR Sin servicios de Google: Como otros dispositivos de Huawei, viene con HarmonyOS y no tiene acceso a los servicios de Google de forma nativa. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet que tenga una pantalla versátil y de mucha calidad, ya sea para estudiar de cara a la vuelta al cole o para ver pelis. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una tablet que tenga sistema operativo Android o un iPad.

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