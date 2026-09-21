"La probabilidad de que la IA destruya el mundo es del 0%": Jensen Huang, director general de Nvidia

La agitación en torno a los posibles riesgos existenciales que podrían amenazar la supervivencia del ser humano como consecuencia del vertiginoso avance de la inteligencia artificial (IA) sigue su curso. Hay tesis para todos los gustos. Los doomers defienden que una superinteligencia podría escapar del control del ser humano y perseguir objetivos incompatibles con nuestra supervivencia. Los longtermists creen que el riesgo existencial debe abordarse desde la perspectiva del bienestar de las generaciones futuras.

Los AI safety moderados, o pragmáticos, también están preocupados por las consecuencias que podría tener la llegada de una superinteligencia, pero consideran que los escenarios extremos podrían evitarse estableciendo los mecanismos de seguridad adecuados. Y los aceleracionistas tecnológicos sostienen que frenar el desarrollo de la IA también entraña riesgos, como la pérdida de progreso científico o económico, y que detener el progreso no es una opción. Jensen Huang pertenece a esta última corriente.

El director general de Nvidia ha sido entrevistado por la periodista Jo Ling Kent de CBS News, y no ha eludido el que sin duda es el debate del ecosistema de la tecnología más relevante de las últimas semanas. "El fin del mundo no va a llegar en 2030. Hay un 0% de probabilidad de que la IA destruya el mundo", afirmó Jensen Huang durante su conversación con Kent. Esta declaración es una respuesta al tuit en el que Evan Hubinger, investigador jefe de Anthropic especializado en alineamiento de IA, confesó que estimaba en más de un 10% la posibilidad de que la IA pudiera acabar con todos los seres humanos durante la próxima década.

Estas son las razones por las que Jensen Huang no está preocupado por la IA

El máximo responsable de Nvidia sostiene que las "narrativas apocalípticas" que estamos escuchando acerca de los riesgos que conlleva el desarrollo de la IA no tienen base científica. No obstante, no se ha limitado a defender esta idea. Huang sospecha que las personas que difunden estos mensajes alarmistas probablemente tienen motivaciones políticas, o que, simplemente, quieren llamar la atención. Además, ha añadido que "asustar a la gente es innecesario e irresponsable".

"Deberíamos ir tan rápido como podamos al margen de lo que hagan los demás"

Según este directivo, Nvidia nunca lanzará tecnología que no sea segura. Y ha añadido que el desarrollo de la IA debe continuar a la máxima velocidad posible: "Deberíamos ir tan rápido como podamos al margen de lo que hagan los demás". En esta frase está aludiendo claramente al principal rival de EEUU en el escenario geopolítico: China. En lo que concierne a la regulación, rechaza que sea necesario aprobar una legislación adicional más allá de la ya existente. Jensen Huang ha defendido esta postura en varias ocasiones, pero no debemos pasar por alto que es parte interesada.

Actualmente Nvidia lidera el mercado de los chips para IA de una forma muy contundente sea cual sea la métrica que usemos. Si nos ceñimos a la capacidad de cálculo suministrada a los centros de datos, su cuota global era del 68% en el cuarto trimestre de 2025, según Epoch AI. Ahora mismo estos circuitos integrados son la base de su negocio y su principal fuente de ingresos, por lo que es evidente que a Nvidia le interesa que el desarrollo de la IA no se detenga. Esto no significa necesariamente que las declaraciones de Jensen Huang no sean honestas, pero lo prudente es ponerlas en contexto, al igual que las declaraciones de cualquier otro miembro de esta industria, para intentar darles la credibilidad que realmente merecen.

Imagen | Nvidia (procesada con ChatGPT)

Más información | Bloomberg

En Xataka | TSMC reconoce que se ha planteado llevarse sus fábricas fuera de Taiwán. Es imposible por un buen motivo

En Xataka | El inminente cuello de botella en IA no es ni la RAM ni el gas: es que el nodo N3 de TSMC está absolutamente saturado