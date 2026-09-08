Hola, BYD Dolphin Surf, el nuevo Dacia Spring te saluda. Y por menos de 20.000 euros (sin ayudas) quiere robarte los clientes

El coche eléctrico chino no está funcionando en Europa. No, al menos, a los volúmenes y ritmos que muchos podrían prever. Eso si miramos a toda Europa porque cada mercado es un pequeño mundo en sí mismo. Y dada la situación de nuestro mercado, a las compañías no les ha quedado que sumarse a una suerte de guerra de guerrillas donde cada venta es un pequeño triunfo.

Y es que si echamos un ojo a las ventas eléctricas en Europa, por modelos el Grupo Volkswagen tiene cinco coches entre los más vendidos y no hay ni un solo coche chino entre los 10 primeros. Al Renault 5, que se le acusa de ser demasiado caro en nuestro país, las ventas le dejan en la tercera posición. BMW con los iX1 e iX3 y el Mercedes CLA suman la cuota de eléctricos premium al asunto. ¿Tesla? Entra de refilón con el Model Y entre los 10 más vendidos.

En España, sin embargo, la cosa cambia mucho. Tesla arrasa y los dos coches más vendidos entre los eléctricos son suyos. El Renault 5 cae hasta la sexta posición. Y Cuatro de los 10 más vendidos son chinos. Importa, de hecho, poco el tamaño porque el BYD Dolphin Surf, uno de los coches más pequeños del mercado, se cuela como la tercera opción preferida en España.

A ese mercado es al que aspira llegar Dacia. La compañía rumana ha actualizado el Dacia Spring con una segunda generación que cambia mucho el concepto que teníamos del coche. Ahora, toma mayor presencia para luchar en mercados como el nuestro. Sí, el español.

Ficha técnica del Dacia Spring



Dacia Spring TIPO DE CARROCERÍA. Pequeño urbano de cinco plazas MEDIDAS Y PESO. 3,85 metros de largo, 1,74 metros de ancho. Altura, peso y distancia entre ejes no publicado. MALETERO. Hasta 337 litros POTENCIA MÁXIMA. 80 CV CONSUMO WLTP. 12,7 kW/100 km. DISTINTIVO AMBIENTAL. Cero emisiones. AYUDAS A LA CONDUCCIÓN (ADAS). Las exigidas por la Unión Europea. OTROS. Pantalla de 7 pulgadas para el cuadro de instrumentos y central de 10,1 pulgadas. HÍBRIDO ELÉCTRICO. No. HÍBRIDO enchufable. No. eléctrico Sí, versión de 60 kW (80 CV) con batería de 27,5 kWh. precio y lanzamiento Precio por confirmar. La empresa promete vender todas las versiones por menos de 20.000 euros antes de ayudas.

A por nuestro mercado

Como decíamos, Europas hay muchas dentro de Europa y España está siendo el mejor ejemplo de cómo el eléctrico asequible puede ganar terreno al premium o al de mayor tamaño (y precio) en un mercado concreto. Eso es importante porque una vez saciado el mercado por arriba, la próxima gran batalla debería librarse en los coches de menos de 25.000 euros.

Y es que hay que tener en cuenta que los grupos automovilísticos necesitan dar un buen empujón a sus ventas para reducir su huella contaminante para tratar de escapar a las multas europeas. Eso anticipa una dura batalla desde este mismo verano para colocar más coches en el mercado a buen precio.

El Dacia Spring es clave para el Grupo Renault en ese sentido. La compañía sólo tiene este modelo en la gama puramente eléctrica y necesita insuflar más coches al mercado. Por eso en Renault no han dudado en reaprovechar la plataforma diseñada para el Twingo en China en tiempo récord para que Dacia también se beneficie de la misma.

Es por eso que el Spring que fue renovado hace justo dos años esté ya presentando una generación. Entonces, el coche había ganado empaque con una profunda actualización para darle algo de oxígeno al final de su vida comercial. Pero después de superar los primeros meses de lanzamiento del Twingo, en el grupo han debido pensar que mejor dar salida a este modelo cuanto antes para amortizar las inversiones y poner más carne en el asador contra el coche eléctrico chino.

Aprovechando una plataforma que, como decimos, se diseñó en China (donde son los reyes en el desarrollo y puesta en la calle de coches eléctricos de pequeño tamaño), Dacia se trae la producción del Spring a Europa para evitar los aranceles y saldrá de las puertas de Novo Mesto, en Eslovenia.

Esa nueva plataforma le hace crecer al coche 15 centímetros a lo largo y 18 centímetros a lo ancho. Nuestros compañeros de Motorpasión que ya han visto el coche señalan que éste gana empaque y que se pierde la sensación de "juguete" que todavía mantenía la primera generación del coche. Unas sensaciones que se trasladan al interior, con pantalla de 7 pulgadas para el cuadro de instrumentos y de 10,1 pulgadas táctil para la central. Es un salto gigantesco respecto a la versión anterior.

En cuanto a sus capacidades técnicas, el Spring se sitúa en una posición muy similar a de su hermano francés. El motor eléctrico es de 60 kW (80 CV) y su batería queda en 27,5 kWh de capacidad. Su autonomía homologada es de 250 kilómetros porque promete un consumo de risa de 12,7 kWh/100 km. Podemos esperar, por tanto, unos consumos realmente buenos en ciudad que es para allí para donde estará destinado este coche.

Eso sí, como viene siendo habitual en el Grupo Renault, para contener el precio de salida en Dacia optan por no montar la carga rápida de serie. Sin ella no podremos cargar a más de 6,6 kW de potencia con un enchue doméstico, lo que nos lleva invertir unas nueve horas para pasar del 15 al 80%. Si cargamos en un wallbox a 7 kW de potencia, el tiempo se reduce a dos horas y 55 minutos.

Si optamos por la opción con carga rápida, podremos utilizar un enchufe de hasta 50 kW. En este caso, podemos pasar del 15 al 80% de la batería en 28 minutos. Esa opción también mejora la carga alterna que puede alcanzar un máximo de hasta 11 kW de potencia. Y el coche también puede incorporar tecnología V2L que permitirá cargar dispositivos pequeños.

Por último, señalar que cuenta con los sistemas ADAS imprescindibles a los que obliga la Unión Europea pero se incluye un botón que con un toque permite activar una configuración personalizada para que el coche nos avise o nos corrija sólo cuando nosotros lo creamos oportuno.

Esto último, igual que la carga y el tamaño de la batería, es clave para que la empresa pueda cumplir su promesa: toda la gama del nuevo Dacia Spring quedará por debajo de los 20.000 euros. De momento, no están los precios oficiales pero la declaración ya es pública.

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