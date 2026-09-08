Unitree ya tiene el primer robot humanoide impulsado por un modelo de mundo. Sólo necesita tu ropa, tus botas y tu motocicleta

Unitree se ha convertido en menos de una década en una de las empresas tecnológicas más potentes de China. La compañía fundada por Wang Xingxing en 2016 pasó de construir robots cuadrúpedos basados en modelos estadounidenses financiados con dinero del Ejército se ha convertido en una de las puntas de lanza de la robótica humanoide. Acaban de mostrar un vídeo con un robot dándose puñetazos contra un humano y, aunque a estas alturas no es algo nuevo, en esta ocasión hay una diferencia clave.

Porque ese robot se llama UnifoLM-X2-1.0 y no es un "robot por radiocontrol" venido a más, sino el primer humanoide totalmente autónomo impulsado por un modelo de mundo, según la propia Unitree.

UnifoLM-X2-1.0. "El primer combate de robots humanoides totalmente autónomos impulsados por un modelo de mundo en tiempo real". Eso es lo que reza la publicación que Unitree compartió en X en la que contaba cómo UnifoLM-X2-1.0 es un modelo de robot que supera el cuello de botella de los robots actuales al poder "pensar". O algo similar.

En el vídeo podemos ver al humanoide peleando contra un humano (sólo puedo pensar en qué pasaría si se le escapa una patada a la zona en la que la persona no tiene protecciones) y Unitree comenta que este modelo, al estar operado por un modelo de mundo, tiene autonomía para planificar, tomar decisiones y ejecutar acciones en base a lo que percibe del oponente. Es decir, no sólo ve lo que tiene delante, sino que puede planear movimientos y adaptarse a los datos que lee del mundo que le rodea.

Teledirigidos. Para entender esto hay que ver la diferencia clave respecto al modo de operar de los robots humanoides que llevamos meses viendo realizando todo tipo de acciones (incluso compitiendo de forma cómica en eventos deportivos). La mayoría de robots humanoides actuales operan siguiendo comportamientos preprogramados con guiones fijos para realizar tareas muy concretas (apretar tornillos en una cadena de montaje bien definida) o mediante control remoto.

Cuando vemos uno de estos robots bailar en una exhibición, ese baile es una cadena de comandos preprogramados que ejecuta el robot con cierta autonomía para mantener el equilibrio y no caerse. Pero también vemos robots cuyo control recae en un humano que lo sigue con un mando a distancia. Hay cierto componente autónomo y de aprendizaje para ciertas funciones simples, pero realmente no son robots autónomos porque hay personas dirigiendo o supervisando la acción en tiempo real.

Modelo de mundo. Con un robot basado en un modelo de mundo, como la propia Unitree indica, la cosa cambia porque las tareas no están tan predefinidas y el robot, teóricamente, puede manejar otro tipo de tareas rápidas y complejas sin un control humano constante. Ese modelo de mundo permite al robot anticipar cómo se moverán los objetos, cómo interactúan con las fuerzas físicas y cómo responderá su propio cuerpo ante distintos estímulos.

El robot predice el desarrollo de una interacción antes de que ocurra, planifica su respuesta en consecuencia y ejecuta, todo ello sobre la marcha de una manera similar a lo que haría un humano. El ejemplo más claro es el combate de boxeo: en lugar de dos robots "simples" dándose de leches dentro de lo que su programación permite, un robot basado en un modelo de mundo puede adaptarse a los movimientos del rival, viendo que viene un puñetazo por un costado y respondiendo en consecuencia.

Además, estos modelos de mundo son el siguiente paso para crear una IA más potente, no simplemente LLMs más y más rápidos y capaces, según Yan Lecunn.

Utilidad. Todo esto, claro, viene de parte de Unitree y de un vídeo de demostración. Por mucho que parezcan estar ahí los cálculos del robot en tiempo real y lo que ve una cámara POV, no deja de ser una demostración. Si algo nos han enseñado este tipo de acciones es que hay más de marketing y teatro que de realidad y habría que ver realmente cómo rinde en otros entornos o en pruebas al margen de las que haga su propia empresa.

Sin embargo, no deja de ser interesante que se empiecen a empujar estos robots impulsados por modelos de mundo en un momento en el que la robótica humanoide se ha convertido en el caballo de batalla tecnológico y económico entre Estados Unidos y China... a la vez que es posible que las demostraciones de sus habilidades hayan dejado de sorprender.

Precisamente por estar controlados en remoto o por ser muy limitados en lo que pueden hacer, mostrando las consecuencias desternillantes en un fallo en los cálculos (caídas en poses extrañas, por ejemplo). Robots que sepan leer lo que les rodea, recalcular los datos en función de esa información externa y responder de forma más humana se antoja, para estas empresas, como el siguiente paso en esta tecnología en los ámbitos del entretenimiento, la educación y la automatización industrial.

En Xataka | Se están vendiendo más robots humanoides que nunca y todas las empresas beneficiándose de ello son Chinas