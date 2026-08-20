El meteórico ascenso de la china Unitree en la robótica tiene a un gigante inesperado detrás: el Ejército de Estados Unidos

Los robots van por modas. Hace unos años, modelos como el Spot de Boston Dynamics eran los que partían el bacalao, pero ahora que los humanoides han dejado de dedicarse sólo a dar volteretas en un laboratorio para dar volteretas en el mundo real, atendernos en comercios y apretar tuercas en fábricas, son éstos los que más llaman la atención. Sin embargo, y al menos durante unos días, los roboperros volverán a llamar la atención. Concretamente, el modelo Go2 de Unitree.

¿El motivo? Se basa completamente en diseños financiados por el Laboratorio de Investigación del Ejército de Estados Unidos.

Mini Cheetah. La investigación ha sido publicada por Reuters, pero antes de entrar en el meollo, rebobinemos un poco. 2019 fue un año singular, ya que Boston Dynamics lanzó Spot y el Laboratorio de Robótica del MIT presentó los avances de Mini Cheetah.

Si has seguido los avances en robótica estos últimos años, es probable que recuerdes los vídeos de demostración de un Mini Cheetah que corría y hacía gala de equilibrio en pruebas como la de la voltereta.

Pasta del Ejército de EEUU. Tanto Spot como Mini Cheetah partieron de avances logrados gracias a la financiación del Ejército de Estados Unidos. Entre 2010 y 2020, el Ejército financió la Robotics Collaborative Technology Alliance, o RCTA, un programa que reunió investigadores de diferentes universidades, empresas y laboratorios gubernamentales para desarrollar sistemas que dieran vida a robots ágiles y capaces de responder al terreno.

Los nombres destacados en la parte de investigación eran los de Boston Dynamics, el MIT, la Universidad de Pensilvania o el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. En el lado del apoyo tecnológico y financiero están nombres como DEVCOM (es el comando de desarrollo del Ejército), DARPA o General Dynamics Land Systems. Todas son o fabricantes de armamento o agencias de investigación militar. Y aquí viene lo bueno.

Jared Riddick fue uno de los dirigentes de una de estas agencias durante el proyecto y, como explican en Reuters, no hubo nada irregular en el desarrollo. De hecho, y como es habitual en este tipo de investigaciones, los resultados se publicaron abiertamente para impulsar el avance en el campo de la robótica. Boston Dynamics protegió su investigación y su IP, pero la del MIT acabó publicada con esos fines colaborativos para desarrollar la industria estadounidense de cuadrúpedos.

Del MIT a Aliexpress. Sin embargo, y aquí viene el giro, en aquel momento no parecía haber un interés real en esto y, o eras Boston Dynamics con tus apoyos (Google en aquel momento, antes de la compra por parte de Hyundai), o realmente tenías complicado desarrollar un mercado. Al no contar con un respaldo para una producción a gran escala, los proyectos quedaron aparcados, pero alguien los rescató.

Ben Katz es uno de los investigadores del MIT que participó en el proyecto y, como apuntan en Reuters, poco después de que publicara su tesis de máster detallando cómo funcionaban algunos de los sistemas del Mini Cheetah, empezaron a aparecer copias chinas en Aliexpress. Lo alucinante del caso es que tardaron apenas seis meses en copiar estos diseños.

De una tesis universitaria a Unitree. Y no, no estamos diciendo que Unitree copiara el Mini Cheetah, pero sí que se inspirara en la investigación financiada por el Ejército de Estados Unidos. Wang Xingxing es el fundador de Unitree y, en su propia tesis de 2016 en la Universidad de Shanghái, ya citó los trabajos del MIT sobre las versiones pioneras del Cheetah.

En ese trabajo reconoció las aportaciones pioneras del laboratorio estadounidense, pero modificó algunos parámetros y ciertos diseños para lograr que estos robots no se quedaran en el laboratorio y, así, acelerar el desarrollo. El resultado fue el Go2, lanzado en 2023 a un precio de 1.600 dólares tras un primer Go1 que ayudó a asentar las bases. Según Ben Katz (el investigador del MIT), las dimensiones coincidían "al milímetro" con las del Mini Cheetah original.

Fue ese modelo el que catapultó a Unitree a la conversación mundial de robots cuadrúpedos. Joe Ramos realizó una investigación en el MIT en paralelo a la de Katz y sostiene que, aunque Unitree copió la forma, estructura y diseño del Mini Cheetah, el gran mérito de la empresa china fue encontrar la forma de perfeccionar un robot fabricado en masa.

La tuerca que falta en EEUU. Y ahí está la ironía. Con el dinero del Ejército de Estados Unidos, empresas estadounidenses desarrollaron una tecnología y la perfeccionaron, pero no llevaron algunos sistemas a producción pensando que no había mercado. Desde China sí vieron esa oportunidad e impulsaron toda una industria basándose en la principal fortaleza que tienen: materiales y componentes accesibles que pueden comprar en la tienda de enfrente.

Creándolos en masa se permiten bajar el precio

Ahora, además, tienen al Gobierno impulsando su desarrollo hasta el punto de que Unitree es, junto a BYD, Tencent, Xiaomi, Huawei, CATL o Deepseek, una de las 18 empresas estratégicas elegidas para lograr el objetivo de que el país se convierta en la principal potencia económica a corto plazo.

Estados Unidos no tiene tan sencillo acceder a esa cadena en estos momentos, pero en el artículo de Reuters, Vijay Kumar (decano de la Facultad de Ingeniería de Penn) expone que el país debería poder garantizar el capital, la base industrial, la mano de obra especializada y la cadena de suministro de componentes para escalar los descubrimientos que realizan desde los centros de investigación.

Los tres grandes polos tecnológicos de China

Roboperros, a luchar. Sin embargo, de momento la respuesta que están teniendo por parte del Gobierno es la de prohibir que se importen modelos de robots humanoides y cuadrúpedos, incluidos los de Unitree. Mientras eso sucede, China continúa expandiendo su industria de robótica con unos perros que ya se pueden comprar y están realizando trabajos tanto civiles como de asistencia a bomberos en incendios (el Unitree B2, concretamente).

Pero también en el ejército, porque además de la robótica, China está invirtiendo mucho en IA y ha combinado ambas tecnologías en lo que se conoce como "manadas de lobos": perros robot que ya portan armas, sirven en el campo de combate y están haciendo ejercicios de maniobras junto a soldados de carne y hueso. Hay varias empresas de robótica cuadrúpeda en el ajo, pero uno de los robots que se ha visto junto a los soldados es el Go2 de Unitree.

Y, para rematar, Reuters apunta que, en septiembre de 2023, el Ejército de Estados Unidos recibió permiso federal para poder comprar dos Unitree Go1 con fines de investigación, citando que debían recurrir a ellas porque no había alternativas producidas por Estados Unidos que tuvieran "una calidad satisfactoria". Poco después colocaron un lanzacohetes en el lomo a uno de ellos.

En Xataka | 'Superman' es el nuevo robot humanoide de Unitree que salta más alto y corre más rápido que un humano. La pregunta es para qué







