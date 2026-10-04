Todo lo que cambia (y lo que no) entre el nuevo Kindle Paperwhite y su generación anterior

Amazon ha renovado su catálogo de Kindle con ciertas novedades que atienden más a adaptarse a la normativa de la Unión Europea que realmente a un salto generacional. No obstante, hay ciertas cosas que conviene tener en cuenta, por lo que en este artículo vamos a detenernos en su modelo estrella para conocer bien en qué se diferencia el Kindle Paperwhite (2026) con respecto el Kindle Paperwhite (2024).

Las diferencias entre los Kindle Paperwhite

Un repaso a las versiones

La nueva generación llega con cambios en el diseño.

Lo primero que debemos tener claro es que tanto para la gama Paperwhite como para la Colorsoft tenemos varias versiones denominadas Signature Edition, que normalmente ofrecen mejores prestaciones por un precio un poco más elevado. Con la llegada de la nueva generación volvemos a tener también dos modelos, por lo que es importante tener claro en qué se diferencian.

El Kindle Paperwhite Signature Edition (2024) cuenta con carga inalámbrica, con ajuste automático de la luz frontal y está disponible en los mismos colores que la versión normal, salvo que todos sus acabados están metalizados. Además, nos encontramos con el doble de almacenamiento interno, pasando de 16 GB a 32 GB.

El Kindle Paperwhite Signature Edition (2026) estará disponible en colores grafito y verde agua mientras que la versión básica únicamente llegará con color grafito. También pesa un poco más (229 gramos frente a 204 gramos), la parte trasera tiene acabado en aluminio, también tiene el doble de almacenamiento (32 GB) y cuenta tanto con luz autorregulable como con doble toque para pasar las páginas. Además, sustituye la carga inalámbrica por un sistema mediante contactos.

Además, el nuevo Kindle Paperwhite Signature Edition (2026) se queda de forma exclusiva, junto con el Colorsoft SE, con algunos accesorios, aunque de esto hablaremos en los párrafos de abajo.

Lo que cambia entre generaciones

Las dos versiones del Kindle Paperwhite (2026) tienen un diseño diferente, siendo lo más evidente el botón de encendido que ahora lo encontramos en un lateral en lugar de la parte trasera. También es ligeramente más delgado y la pantalla está integrada en los marcos.

También son un poco más ligeros, pero la diferencia es tan pequeña que es algo que no notaremos mientras sostenemos el lector. Las versiones básicas se llevan siete gramos de diferencia, mientras que las versiones Signature Edition se llevan 10 gramos.

Además, como decíamos al principio, la gran novedad de esta nueva generación es que incorpora una batería extraíble, adaptándose así a la normativa Europea. Esta medida busca aumentar la vida útil de los dispositivos permitiendo que desde casa podamos cambiar la batería si lo necesitamos.

La llegada de nuevos accesorios

Junto la nueva generación de Kindle, Amazon ha aprovechado para anunciar los nuevos accesorios. Y aquí hay que tener cuidado porque no todos son compatibles con según qué versión de los nuevos lectores.

El Kindle Click es un mando Bluetooth que permite pasar las páginas. Es compatible con todos los nuevos Kindle, así como con todos aquellos que se lanzaron de 2024 en adelante.

La funda con pasapáginas es un accesorio exclusivo para el Kindle Paperwhite Signature Edition (2026) y el Kindle Colorsoft Signature Edition (2026). Lo particular de esta funda es que integra dos botones que permiten pasar las páginas. Es algo similar a lo que encontramos en el Kobo Libra Colour, aunque en este caso lo lleva integrado y en el Kindle funciona a través de conexión Bluetooth.

Base de carga exclusiva para los modelos Kindle Paperwhite Signature Edition (2026) y el Kindle Colorsoft Signature Edition (2026). Recordamos que no funciona de forma inalámbrica, por lo que la base de carga de la generación anterior no será compatible.

Funda tradicional en distintos acabados según el lector que tengamos.

Lo que cuesta cada Kindle Paperwhite

A la hora de comprar un dispositivo viene bien tener en cuenta lo que cuesta su anterior generación y si es posible que baje de precio en los próximos meses. Con todo ello, tenemos:

Kindle Paperwhite (2024)

El Kindle Paperwhite (2024) está disponible por un precio de 209 euros. Hay disponible una versión sin publicidad que es más cara.

El Kindle Paperwhite Signature Edition (2024) tiene un precio de 259,99 euros.

Kindle Paperwhite (2026)

El Kindle Paperwhite (2026) llega con un precio de 209,99 euros. También tiene una versión sin publicidad que es más cara.

El Kindle Paperwhite Signature Edition (2026) tendrá un precio de 259,99 euros.

También cabe añadir que la nueva generación de Kindle Paperwhite ya está disponible en preventa. Llegará el próximo 11 de noviembre.

¿Qué Kindle Paperwhite elegir?

Por qué elegir el Kindle Paperwhite (2024)

El Kindle Paperwhite (2024) sigue siendo uno de los mejores lectores de Amazon. Estos son sus puntos más destacables:

La pantalla es prácticamente la misma que la del nuevo modelo, salvo por lo de que no está integrada en los marcos.

que la del nuevo modelo, salvo por lo de que no está integrada en los marcos. Las fundas suelen encontrarse más baratas en Amazon .

. Es más propenso a recibir ofertas al ser un modelo más antiguo.

Por qué elegir el Kindle Paperwhite (2026)

El Kindle Paperwhite (2026) llega con ciertos cambios que son interesantes. Sus puntos más destacables son:

Es ligeramente más delgado y más ligero .

. La batería es extraíble , ofreciendo una vida útil mayor.

, ofreciendo una vida útil mayor. La funda pasapáginas puede ser un buen compañero de lectura si preferimos los botones físicos.

Kindle Paperwhite (2026) Hoy en Amazon — 209,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Kindle Paperwhite Signature Edition (2026) Hoy en Amazon — 259,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ficha técnica de los Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite (2024) Kindle Paperwhite Signature Edition (2024) Kindle Paperwhite (2026) Kindle Paperwhite Signature Edition (2026) Dimensiones y peso 127,5 x 176,7 x 7,8 mm / 211 g 127,5 x 176,7 x 7,8 mm / 214 g 126,8 x 174,7 x 6,8 mm / 204 g 126,8 x 174,7 x 6,8 mm / 229 g Pantalla 7 pulgadas 7 pulgadas 7 pulgadas 7 pulgadas Almacenamiento 16 GB 32 GB 16 GB 32 GB Batería Hasta 12 semanas Hasta 12 semanas Hasta 12 semanas Hasta 12 semanas Otros Resistencia al agua Compatible con Kindle Click Resistencia al agua Compatible con carga inalámbrica Compatible con Kindle Click Resistencia al agua Batería extraíble Compatible con Kindle Click Resistencia al agua Batería extraíble Compatible con batería mediante sistema de contacto Compatible con Funda con pasapáginas Compatible con Kindle Click Precio Desde 209 euros. 259,99 euros. Desde 209,99 euros. 259,99 euros.

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Imágenes | Amazon

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