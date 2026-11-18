Aunque cuenta con casi 12.000 habitantes, la isla volcánica de El Hierro ha recibido en dos semanas casi tantas personas como empadronados tiene. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Responde con una inyección de 5 millones y un marco legal que lleva dos años armando.

Ante la llegada de cayucos (tipo de embarcación) de Senegal y Gambia, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, está pidiendo informes del despliegue de Frontex para detener semejante éxodo. Esto es todo lo que sabemos.

Qué ha pasado. Mientras la campaña convierte la inmigración en munición, El Hierro ha recibido más de 10.000 personas en lo que va de noviembre. Ahora mismo la conversación gira en torno al reparto de menores, regularización y un pacto europeo. La pregunta es si funcionará a la velocidad de los cayucos. Tras la segunda interministerial, el Gobierno central aprobó tres millones para el Servicio Canario de la Salud y dos para el Cabildo, que se suman a los 15,18 millones de emergencia, ya previstos.

A once días del 29N. Sin embargo, esas ayudas para la isla no ocultan la cuestión de fondo: ¿llega este marco legal a tiempo? Mientras llegan para ayudar el Guardamar Calíope y una treintena de agentes, el alcalde reprocha falta de previsión. Dice que Canarias aún no ha recibido ni un euro, aunque reconoce avances en las derivaciones. Hoy los cayucos han dado 24 horas de tregua. Sánchez ha hablado con Senegal y prevé hacerlo con Gambia.

Los números. Interior contabiliza 24.364 llegadas a Canarias hasta el 15 de noviembre, un 65,9 % más que en 2025, con un récord de 1.580 personas en un día. Coincide al 100% con las cifras que comunicó el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, sobre este éxodo por la ruta canaria.

Pero hablemos con contexto, sin números en frío: Frontex había medido una caída del 71% en los cinco primeros meses del año, y la cifra sigue por debajo de las 39.910 llegadas de 2023. Según Torres, a El Hierro llegaron unas 16.000 personas desde enero y quedan unas 500: el resto fue derivado. Y las desapariciones en rutas hacia Europa han subido casi un 20%.

Reparto de menores. La pieza de dominó clave en todo esto es la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, pactada con Junts. Crea la contingencia migratoria extraordinaria y obliga a trasladar menores desde los territorios saturados. A febrero habían sido reubicados 1.019. En junio, la ministra Sira Rego hablaba de unos 2.000 y de otro fondo de 35 millones. Es el principio de que la frontera es de todos, escrito en el BOE.

Regularizar o no regularizar. Algunas voces hablan de “efecto llamada”. Sin embargo, el Real Decreto 316/2026 exige acreditar presencia en España antes del 1 de enero de 2026, y el plazo de solicitud previsto llegaba hasta el 30 de junio. Quien desembarca estos días no puede acogerse. Y esto afecta a unas 500.000 personas que ya viven, pagan impuestos y trabajan aquí.

Europa, por medio. El Pacto Europeo de Migración y Asilo entró en vigor el 12 de junio e implanta imperativamente un cribado obligatorio en frontera. Interior promete un enfoque garantista y en agosto aprobó dos anteproyectos, de asilo y de extranjería para adaptar la ley. Canarias y Euskadi avisaron de que puede cargar más presión sobre las regiones fronterizas. Y según Clavijo, el Gobierno pidió celeridad a Bruselas para desplegar Frontex en Senegal y Gambia, pero la UE está revisando reglamentos.

La campaña. El PP pidió enviar a la Armada y Vox militarizar las fronteras. Por supuesto, el gobierno central no piensa así. A propósito de la avalancha en Ceuta, Pedro Sánchez respondía así a Jordi Wild: "El 30 y el 31 de julio, cuando se produce la avalancha, nosotros nos enfrentamos a un dilema: ¿nos liamos a tiros —una masacre— con chavales que van desarmados y que están saltando al mar para llegar a Ceuta, o tratamos de absorber a todos esos chavales para que posteriormente se puedan ir?”.

No en vano, tres cuartas partes de las llegadas resultaron en salidas voluntarias apenas dos o tres días después de la llegada. Pero Abascal rechaza el reparto porque, dice, anima a venir más. Feijóo irá a Canarias el viernes 20 y Sánchez el sábado. Un cayuco con 134 personas a bordo es, ante todo, una operación de salvamento, y el derecho del mar obliga a rescatar. Militarizar no cambia eso.

El reproche. Clavijo sostiene que desde julio se sabía que la ruta se intensificaría y que no se ha levantado el hospital de campaña que pidió en el CATE de San Andrés. Defender lo público exige ejecutar a tiempo, y ahí el Gobierno está en deuda. La derecha sostiene que un aumento del 65,9% refuta el modelo. Feijóo propone una inmigración con cupos y expulsión directa de quien incumpla la ley. Abascal ve en la regularización un acelerador de la “invasión”. Desde la izquierda, hay quien ve en el Pacto una Europa fortaleza. Pero ninguna posición resuelve del todo la tensión entre controlar la frontera, proteger el asilo y tener capacidad de acogida real.

Imágenes | Ayto de El Hierro

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