A las horas de escribir estas líneas, ya han salido los análisis de 'GTA VI', y la crítica lo tiene claro: 153 reivews publicadas para una media de 99. Es la más alta de la historia en cuanto a media teniendo en cuenta la cantidad de análisis de los medios que puntúan en Metacritic y si lees los análisis de los principales medios, no tarda en aparecer la reflexión que no sólo es el juego más ambicioso de la historia: es el mejor.

Y, si sólo nos fijamos en la media, así es, pero hay algo que hay que tener en cuenta: 'GTA VI' no es 'The Legend of Zelda Ocarina of Time'. Sígueme en esto porque te prometo que tiene sentido.

El reflejo de Metacritic

La media es apabullante porque, a estas alturas, 'GTA VI' no es sólo un videojuego: es un evento. Tengo colegas que se pillaron la PS5 de salida pensando en jugar al nuevo 'GTA' (y viendo cómo han subido los precios, creo que les ha valido la pena esperar seis años desde el lanzamiento de PS5 y Xbox Series X).

A nivel publicitario, el título de Rockstar no tiene parangón, y en esos análisis sale a la palestra el hecho de que esos 13 años se sienten reflejados en el título. Puede que no te guste el 'GTA' por los motivos que sean y es perfecto, pero la salida de este juego es un acontecimiento. Mis compas de 3DJuegos se han explayado en su análisis, pero para mí hay otros dos hechos notables:

Digital Foundry , medio especializado en el apartado visual de los juegos, lo llama "El juego de la generación", alabando un apartado técnico excepcional.

, medio especializado en el apartado visual de los juegos, lo llama "El juego de la generación", alabando un apartado técnico excepcional. HobbyConsolas le ha cascado el primer 100 de su historia.

Y mira, puedes estar de acuerdo con los análisis o no, ya que al final son algo subjetivo, pero ocurre lo mismo que con el propio 'GTA VI': es innegable que ha revuelto algo.

Como digo, esta media de 99 ya está haciendo que se hable del mejor juego de la historia y se da por hecho que va a arrasar en unos The Game Awards en los que parte con ocho nominaciones y donde el público ya puede votar por él... sin haberlo jugado.

Pero pese a todo, pese a que un 99 de 153 análisis sea más que un 99 de 22 análisis como el de 'Ocarina of Time' de 1998, ocurre una cosa: 'GTA VI no es 'Ocarina of Time'.

El problema de Metacritic

A nivel de ambición, técnico (algo con fecha de caducidad), magnitud, situación de la industria y casi todos los parámetros que quieras, sí: 'GTA VI' es mastodóntico. Rockstar ha construido inmunerables pisos sobre las bases tan sólidas y ambiciosas que ya tenían en casa como 'GTA V' y, sobre todo, 'Red Dead Redemption 2'.

Es un "más, más, más" y, además, mejor, una expansión 3D como pocas se han visto en este medio, pero una expansión, en definitiva, partiendo de una base que ya estaba ahí. Afirmar que es "el mejor juego de la historia" basándonos sólo en las notas pues sí, no es una mentira, pero ahí es donde vuelvo a mencionar el 'Oracina of Time' de 1998.

En un año en el que la industria seguía peleando con el 3D y el paso a tecnologías extremadamente nuevas, Nintendo parió algo que se convirtió en el estándar de... bueno, de los videojuegos. Había cosas que no tenían referente y que no construían sobre unos cimientos, sino que fueron inventando sobre la marcha y resolviendo problemas que aparecían por el camino.

El modo de seleccionar un enemigo para orbitar a su alrededor en los combates es un ejemplo, pero también el botón contextual que cambia en función de la acción y la situación, la escalada y salto contextuales, el ciclo de día y noche y los eventos asociados a cada etapa, el montar a caballo en un mundo 3D, una guía por el mundo para no depender del minimapa o la vibración del Rumble Pak.

Hubo cosas que pulió de ideas anteriores, claro, pero también mucho que, como digo, fue inventando para resolver los problemas que encontraron a medida que el desarrollo avanzaba. Hay un poco de 'Ocarina of Time' en casi cualquier juego 3D y, rejugando el excepcional remake, me he dado cuenta de todo lo que bebe 'Dark Souls' del juego de Nintendo.

Al final, 'GTA VI' es construir sobre lo que ya existía y llevarlo a una escala monumental, pero 'Ocarina of Time' tuvo una influencia en los videojuegos que es imposible encapsular en una nota. Y lo bueno es que no tenemos que pelear por absurdeces, y este fin de año podemos disfrutar casi a la vez del mejor juego de la historia por nota y del remake del juego que hizo historia.

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