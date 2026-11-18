En los pasillos de más de sesenta hospitales de toda Europa empiezan a verse esta semana unos pequeños pines magnéticos en las solapas de médicos y enfermeras. Tienen forma de dos corazones entrelazados que dibujan dos cápsulas y unas tiritas, y no es un simple adorno corporativo. Es el emblema de una ofensiva sanitaria para recordar que los antibióticos están perdiendo su eficacia y que los hospitales son, al mismo tiempo, la primera línea de defensa y el principal campo de batalla contra las bacterias multirresistentes.

La campaña. La iniciativa, bautizada como «Antibióticos: si los cuidas, nos cuidan», arranca este 18 de noviembre, coincidiendo con el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos y el inicio de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos.

Está impulsada por la Acción Conjunta Europea EU-JAMRAI 2, que es un consorcio que agrupa a más de 120 organizaciones de 30 países con 50 millones de euros de cofinanciación del programa comunitario EU4Health.

Los hospitales. En total participan más de 60 hospitales de 30 países con materiales traducidos a 26 idiomas, y en España se han sumado cuatro centros: el Hospital Universitario La Paz (Madrid), el Hospital Universitario Donostia (San Sebastián), el Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia) y el Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada).

En estos vamos a poder encontrar un símbolo que fue creado en 2019 por el diseñador sueco David Ljungberg tras ganar un concurso internacional con 600 propuestas de 44 países. La idea era lograr un icono universal y fácil de replicar con materiales cotidianos, siguiendo la estela del lazo rojo del sida con el objetivo de concienciar del uso responsable de estos medicamentos.

En un punto concreto. Esta nueva campaña empieza justo en el momento en que se publican los nuevos informes anuales de vigilancia del ECDC y que apuntan a que Europa no está cumpliendo los objetivos que se fue marcando en el pasado. Y es que, comparando las cifras de 2025 con las de 2019, el uso total de antibióticos en humanos se redujo un 5 % respecto a 2019, muy lejos del recorte del 20 % fijado para 2030.

Y si nos fijamos en las infecciones, aquellas provocadas por Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera generación (un antibiótico muy potente) han subido un 16,4 % frente a un objetivo de bajarlas un 10 %. Aunque peor es el caso de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos (una familia de antibióticos reservada como último recurso para infecciones hospitalarias graves), cuyas bacteriemias se han disparado un 72 % desde 2019, cuando la meta europea era reducirlas un 5 %.

Un problema de primer nivel. Que nuestras armas terapéuticas no funcionen en algunas de estas infecciones hace que estemos ante un apuro importante. Ya no solo por el hecho de que esto suponga la muerte de casi 35.000 personas al año en la Unión Europea, sino por el riesgo de propagación que puede hacer que en un futuro tengamos que convivir con infecciones que no tengan un tratamiento con el que hacerles frente.

Imágenes | David Peterson

Vía | El Confidencial

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