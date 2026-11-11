Los buitres mantienen en su interior bacterias propias de cada especie a pesar de que se alimentan de carroña

Los buitres se enfrentan a diario a un festín que para cualquier otro animal podría ser una causa de muerte casi inmediata. Y es que, al alimentarse de cadáveres que están en descomposición, también se están comiendo un cóctel masivo de microorganismos y bacterias que son potencialmente mortales.

Lo que se pensaba. La intuición sugería que esta dieta tan extrema terminaría por igualar la flora bacteriana de las distintas especies carroñeras, dotándolas de un microbioma que estuviera especializado en poder procesar la carne podrida. Sin embargo, un nuevo estudio acaba de desmontar esta idea, puesto que la genética y la especie de cada individuo actúan como un filtro anatómico mucho más estricto que el menú que comparten.

El estudio. Ha sido publicado en PNAS y ha estado liderado por el propio CSIC, y recoge cómo los investigadores analizaron muestras de 155 aves silvestres en el Pirineo, la gran mayoría en territorio de Aragón. Aquí el trabajo incluyó ejemplares de las cuatro especies de buitres europeos, es decir, el quebrantahuesos, el buitre leonado, el alimoche y el buitre negro, además del milano real, una rapaz que ejerce como carroñera, pero no de forma exclusiva.

Aquí, el investigador Michael Wink lo explica perfectamente: “Uno de los hallazgos más interesantes es que no existe un único microbioma característico de los buitres. Aunque distintas especies puedan alimentarse del mismo cadáver y entrar en contacto con bacterias similares, cada una mantiene comunidades microbianas diferentes. Esto demuestra que la mera exposición a un microorganismo no basta para que se establezca y persista en el organismo”.

Se analizó. En lugar de limitarse al tracto digestivo, los investigadores secuenciaron el ADN microbiano de cuatro zonas corporales distintas: la cara, la cavidad bucal, la tráquea y la cloaca. Los resultados apuntaron que la especie del ave es el factor dominante en la composición de su microbioma, explicando un 18% de las diferencias biológicas entre las muestras.

El estudio también confirma que las comunidades bacterianas en los polluelos son mucho menos diversas que en los adultos, lo que indica que el microbioma madura a medida que el ave crece y se expone a la carroña, mientras que el sexo apenas altera este equilibrio biológico.

Hay dudas. Por ahora, este estudio es una fotografía de quiénes viven en el cuerpo de estas aves, pero no de qué hacen exactamente. Identificar las funciones específicas de estas bacterias para confirmar si, como apuntaban estudios previos en el Himalaya, son ellas las que inhiben a los patógenos de la carroña o si cumplen otras funciones fisiológicas, será el próximo gran reto.

Imágenes | Miguel Cuenca

Vía | CSIC

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