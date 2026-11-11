El Pentágono está a punto de convertir sus bases aéreas en porterías de fútbol gigantes: el objetivo es que sus F-35 sigan enteros

Estados Unidos lleva décadas invirtiendo fortunas en desarrollar algunos de los aviones de combate más sofisticados del planeta. Sin embargo, la proliferación de una amenaza mucho más pequeña y barata está obligando al Pentágono a reconsiderar cómo protegerlos cuando están en tierra.

Y la solución parece sacada de un campo de fútbol.

Porterías gigantes para proteger cazas de millones. La Fuerza Aérea estadounidense está estudiando instalar enormes redes antidrones alrededor de seis refugios para cazas F-35A en la base aérea de Tyndall, en Florida. Cada estructura mide aproximadamente 192 metros de largo, 20 de ancho y 9 de alto, con capacidad para albergar hasta seis aviones, lo que permitiría proteger simultáneamente 36 cazas.

Las redes cubrirían los laterales de los refugios y serían retráctiles para permitir la entrada y salida de las aeronaves. El proyecto todavía no está aprobado, aunque el 325.º Escuadrón de Contratación ha abierto una consulta al mercado para encontrar empresas capaces de diseñar e instalar las barreras. La historia puede terminar con algunos de los aviones más avanzados del mundo protegidos por algo que recuerda a las porterías de un campo de fútbol.

Una mosquitera contra drones de unos cientos de dólares. Porque las especificaciones son mucho más exigentes que las de una red convencional. El Pentágono busca materiales de poliéster o nailon con una resistencia mínima a la tracción de aproximadamente 91 kilos de fuerza, y aberturas que no superen los 7,6 centímetros. Las barreras deberán detener drones del denominado Grupo 1, aparatos de hasta 9 kilos que incluyen pequeños cuadricópteros comerciales modificados para transportar explosivos.

También tendrán que resistir radiación ultravioleta, humedad, temperaturas de hasta 204 °C y fuertes vientos. La lógica es económica: impedir que un dron de unos cientos de dólares alcance un avión que cuesta decenas de millones, sin necesidad de construir costosos hangares blindados.

Una imagen que muestra los refugios tipo toldo en Tyndall. Ahora podrían recibir redes de protección contra drones

La lección que Rusia aprendió a golpes en Ucrania. El precedente más espectacular llegó en junio de 2025, cuando Ucrania ejecutó la operación SpiderWeb, una ofensiva coordinada con pequeños drones contra varias bases aéreas rusas. Al menos diez bombarderos, además de otras aeronaves, fueron destruidos mientras permanecían estacionados al aire libre, demostrando que incluso los aviones estratégicos son vulnerables cuando están en tierra.

Lo cierto es que Estados Unidos ya había estudiado instalar barreras similares para proteger sus F-22 en Langley, Virginia, después de una serie de incursiones de drones sin explicación pública en diciembre de 2023. También se plantearon medidas en Seymour Johnson, Carolina del Norte. El mensaje de Ucrania era difícil de ignorar: no hace falta destruir las defensas de una base para causar daños millonarios si los aviones permanecen expuestos.

Esquemas adicionales de los refugios tipo parasol en Tyndall

El enemigo también ha llegado a las bases estadounidenses. La preocupación no se limita a Rusia. Durante 2026 se han registrado nuevos incidentes con drones no autorizados sobre instalaciones estratégicas estadounidenses, incluida la base de Barksdale, en Luisiana. Los ataques iraníes también han demostrado la vulnerabilidad de las aeronaves estacionadas: una ofensiva contra la base Príncipe Sultán, en Arabia Saudí, destruyó un avión radar E-3 Sentry y dañó varios cisternas KC-135.

Otros ataques alcanzaron aeronaves estadounidenses en Jordania, mientras que en octubre se retiraron bombarderos B-1 de la base británica RAF Fairford en medio de informaciones no confirmadas sobre una posible amenaza iraní, junto a otros esta misma semana. Las redes de Tyndall no habrían detenido aquellos ataques con misiles balísticos o drones de mayor tamaño, pero podrían impedir incursiones de pequeños aparatos lanzados desde las proximidades.

Cazas F-35 vistos estacionados bajo cubiertas de protección solar y a la intemperie durante una edición del ejercicio Checked Flag en Tyndall en 2025

El dilema del Pentágono: gastar millones o comprar redes. La discusión refleja un cambio en la manera de entender la protección militar. El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Kenneth Wilsbach, defendió en julio el uso de barreras sencillas para impedir que drones de unos cientos de dólares se acerquen a aeronaves que pueden valer miles de millones. Sin embargo, también cuestionó la rentabilidad de construir refugios fuertemente blindados, argumentando que incluso las estructuras más resistentes pueden ser destruidas con armamento suficientemente potente.

La Fuerza Aérea ha priorizado tradicionalmente sistemas activos, como misiles antiaéreos, cañones, guerra electrónica y armas de energía dirigida, además de dispersar sus aviones. Las redes añadirían una capa defensiva barata, aunque no sustituirían esas medidas ni protegerían contra todas las amenazas.

Un F-16 en el interior de un refugio para aeronaves, construido en hormigón armado y diseñado para ofrecer protección

Una base que ya sabe lo que significa perder aviones. Tyndall tiene motivos adicionales para tomarse en serio la protección de sus aeronaves. En 2018, el huracán Michael devastó la instalación, que entonces albergaba una importante flota de cazas F-22 Raptor. Unos 17 aparatos tuvieron que permanecer en hangares durante la tormenta y cuatro sufrieron daños importantes. La destrucción obligó a reorganizar las operaciones y trasladar definitivamente los F-22 a otras unidades.

En 2021 se aprobó la transformación de Tyndall en un centro de operaciones del F-35, cuyos primeros ejemplares llegaron en 2023. Ahora, las nuevas barreras deberán resistir también las condiciones meteorológicas extremas de Florida, demostrando que proteger un caza en tierra implica enfrentarse tanto a amenazas militares como naturales.

La guerra del futuro está recuperando soluciones del pasado. Si se quiere también, el Pentágono está asumiendo una lección que Ucrania y Rusia llevan años aplicando: las redes, jaulas y barreras físicas pueden convertirse en una defensa eficaz frente a determinados drones. A finales de enero, una unidad especializada estadounidense publicó recomendaciones para proteger infraestructuras críticas mediante redes, cables y otros obstáculos pasivos. La filosofía consiste en combinar esas barreras con radares, interceptores y sistemas electrónicos, obligando al enemigo a emplear armas más sofisticadas y caras.

Por ahora, las empresas interesadas tienen hasta el 13 de noviembre para presentar sus propuestas y no existe garantía de que el contrato llegue a adjudicarse. Sea como fuere, el simple cambio de mentalidad resulta revelador: después de décadas perfeccionando aviones capaces de esquivar radares, Estados Unidos está considerando protegerlos con una tecnología que, en esencia, lleva siglos utilizando la humanidad.

Imagen| USAF

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