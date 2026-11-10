AEMET ha confirmado que Charles superará el umbral de ciclogénesis explosiva y el problema no es la lluvia: son las rachas de viento de hasta 140 km/h

A las 05:40 del 28 de enero de 2026, una estación meteorológica situada en un parque eólico al suroeste de Coimbra marcó una racha de 208,8 km/h. Es, hasta la fecha, la velocidad más alta que se ha registrado en el interior de la península Ibérica. Pues bien, si todo sale como dicen algunos modelos, ese récord podría estar a punto de romperse.

Por si acaso, Portugal ya ha ordenado cerrar sus colegios este miércoles y muchas escuelas a este lado de la raya han seguido el mismo camino. El motivo no es Charles, como tampoco lo fue Kristin aquel 28 de enero: es un fenómeno conocido como 'chorro en aguijón'. El problema es que una ciclogénesis explosiva como la que tenemos encima es un terreno abonado para que se repita.

Y, aunque no lo haga, rachas de 140 km/h en superficie sobre la Península es algo muy poco habitual (más allá de cabos y cumbres). Y extremadamente peligroso.

Lo que está confirmado. AEMET explicaba este martes que la presión en el centro de Charles va a caer 19 hectopascales en 24 horas. A las latitudes por las que se mueve (entre 35 y 38° N) el listón de la ciclogénesis explosiva está entre 15,9 y 17,1 hPa; así que lo salta. No de forma extremadamente llamativa, pero lo hace.

La agencia habla de "vientos huracanados" y, pese a las apariencias, hablamos de rachas de viento. No de vientos sostenidos. Es justo lo que hablaba sobre el 'chorro en aguijón': una corriente de aire que cae desde la parte alta de la borrasca hasta el suelo generando periodos de viento de altísima intensidad. En Coimbra, aquel episodio de rachas duró 80 minutos.

¿Y qué significa todo esto? El Gobierno portugués ha declarado la situación de alerta en todo el territorio continental desde las 00:00 hasta las 23:59 del miércoles. Eso son colegios y servicios públicos no esenciales cerrados, actos al aire libre suspendidos y parques clausurados a cal y canto. España espera, en condiciones normales, rachas menos fuertes; pero Castilla y León y Extremadura ya se están moviendo hacia el mismo lugar.

Sobre todo, porque nadie sabe qué va a pasar. Ni dónde, ni cómo. Lo que sabemos es que las tormentas que se profundizan muy pronto tienden a romperse: el frente frío se separa del cálido y se enrosca. Ahí es cuando, según la revisión de referencia, puede descolgarse una corriente que baja desde los niveles medios de la atmósfera durante unas pocas horas y llega abajo acelerada. Ese es el problema. Lo que todos tememos.

Lo malo es que es un fenómeno pequeño y caprichoso. Además es poco frecuente y no lo podemos predecir con exactitud: cuando se rompe la tormenta, el viento puede salir por muchos sitios.

¿Y qué hacemos? Esperar. Es lo único que podemos hacer: esperar los radares y los satélites del miércoles e ir preparándonos para lo que pueda ocurrir.

Imagen | ECMWF

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