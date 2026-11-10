Las emisiones de CO₂ van a bajar en 2026, pero hay un motivo que no tiene nada que ver con las energías renovables

En numerosas ocasiones hemos repetido que nuestro objetivo como humanidad debe ser mantener bajo control las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Ahora, acabamos de recibir la radiografía más importante del año que nos dice cómo lo hemos hecho de bien (o mal) y la verdad es que las emisiones de CO2 de origen fósil proyectadas para 2026 se sitúan en 38.200 millones de toneladas, marcando una disminución con respecto al año pasado.

Un cambio de perspectiva. Con estos datos en la mano podríamos llegar a pensar que estamos consiguiendo doblegar la curva y que nuestras emisiones están comenzando a reducir. Pero la realidad es que estamos ante un espejismo geopolítico y el hecho de que tengamos resultados mucho más prometedores no significa que nuestros cambios en las políticas de energía renovables estén resultando positivamente.

La anomalía. Lo más importante que ha ocurrido este año involucra al barril de crudo. Las emisiones derivadas del petróleo han experimentado una notable caída del 1,9%, arrastrando consigo la media global, como hemos visto. Pero lejos de ser una victoria puramente medioambiental, los investigadores atribuyen este descenso a una respuesta a corto plazo frente al shock energético derivado del conflicto con Irán.

Las restricciones de suministro y el encarecimiento de los precios han asfixiado la demanda petrolera de forma artificial, y a esto se suma el gas natural, que apenas desciende un 0,3%, mientras que el carbón se resiste a morir y anota una subida del 0,6%. El problema es que hablamos de cifras tan justas que este descenso podría ser simplemente un poco de ruido estadístico.

No es un fracaso. Aunque es lógico pensar que las energías limpias han sido un auténtico fracaso que no han contribuido en casi nada a controlar las emisiones de efecto invernadero, la realidad es muy diferente. Y es que los datos apuntan a que la demanda energética global habría añadido 0,78 gigatoneladas de CO₂ a la atmósfera en 2026 si no hubiéramos hecho nada.

Frente a esto, el despliegue de energía solar, eólica y vehículos eléctricos ha logrado compensar 0,54 gigatoneladas, neutralizando aproximadamente el 69% de ese crecimiento. Es más, del descenso total experimentado por el petróleo este año, una quinta parte es responsabilidad directa de la adopción masiva del vehículo eléctrico.

Hay desigualdad. El mapa geopolítico que tenemos de las emisiones que vertimos a la atmósfera muestra diferencias importantes. Por ejemplo, mientras China, EEUU, la Unión Europea o Japón logran reducir sus emisiones fósiles hasta un 1,5%, el gigante indio pisa el acelerador con un aumento del 4,4%.

Esta disparidad industrial subraya que el hambre energética de las economías emergentes sigue dependiendo estructuralmente de los combustibles más sucios, devorando el ahorro de carbono que consiguen otras regiones.

Hay matices. La cifra verdaderamente alarmante del Global Carbon Budget 2026 no es la de origen fósil, sino la factura total que le pasamos al planeta. Y es que si a la quema de combustibles le sumamos las emisiones derivadas del cambio de uso del suelo, como la deforestación, el total proyectado para este año alcanza los 43.300 millones de toneladas de CO₂. Esto supone medio billón de toneladas más que el año pasado, marcando un nuevo y desolador récord histórico.

Se nos acaba el tiempo. El margen de maniobra se está desintegrando ante nuestros ojos y el presupuesto de carbono que le queda a la humanidad para tener un 50% de posibilidades de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados es de apenas 150 gigatoneladas. Al ritmo de emisiones que fija este último informe, agotaremos ese colchón en menos de cuatro años y los modelos de los investigadores proyectan que, para 2028, las tecnologías limpias solo serán capaces de compensar entre el 63% y el 79% del crecimiento de la demanda, manteniendo las emisiones globales por encima de los niveles de 2025 incluso en los escenarios más optimistas de despliegue.

Es por todo esto que necesitamos que las renovables no solo absorban el crecimiento futuro, sino que comiencen a canibalizar activamente el pastel energético actual antes de que el próximo abaratamiento del petróleo vuelva a disparar las gráficas.

Imágenes | SHOX ART

Vía | Science News

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