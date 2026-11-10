La frontera entre Movistar y O2 es cada vez más difusa. Pero O2 tiene más sentido que nunca para Telefónica

Este mes, O2 cumple ocho años en España y, según Telefónica, lo hace "manteniendo la esencia y el propósito de marca con los que nació en 2018". Sin embargo, poco queda de aquel operador que aterrizó en España con una sola tarifa móvil y un único combinado de fibra y móvil.

La palabra "sencillez" sigue estando en su lema ("Fibra, móvil y sencillez"), pero a lo largo de estos años, O2 ha ido incorporando tantos servicios que ya es de todo menos sencilla. La segunda marca de Telefónica tiene una oferta tan amplia y variada que cada vez se parece más a su hermana mayor Movistar.

¿Significa eso que ambos operadores van dirigidos al mismo público? Ni mucho menos. Por eso, aunque la frontera entre O2 y Movistar sea cada vez más difusa, mantener esas dos marcas sigue teniendo mucho sentido para la estrategia comercial de Telefónica.

Más tarifas, mejores y más baratas. Lo primero que diferencia a la actual O2 de aquel operador sencillo de 2018, es el tamaño de su catálogo de tarifas, que ha pasado de dos planes a más de 20, que además ofrecen más por menos.

En su lanzamiento, la tarifa solo móvil incluía 20 GB por 20 euros al mes; por ese precio ahora O2 te da 300 GB, quince veces más. Por su parte, el primer paquete combinado tenía 100 Mbps de fibra y 20 GB en el móvil por 45 euros al mes, lo mismo que ahora cuesta el paquete con fibra de 600 Mbps, 60 GB en el móvil, Movistar Plus y Disney+.

Ahora llega a más gente. Al principio, O2 solo podía comercializar sus mejores tarifas en los 66 municipios de la Zona Libre (o Zona Competitiva), una cifra que la CNMC amplió a 696 en 2021. Dos años después, en 2023, O2 eliminó las restricciones geográficas y regulatorias, y ya puede comercializar sus mejores tarifas en prácticamente todo el territorio nacional.

Eso le da una gran ventaja frente a Digi, que, aunque ha acelerado su despliegue, sigue limitando la contratación de sus mejores a aquellos usuarios que residen en zonas con cobertura de fibra Smart. Para el resto, el operador rumano propone unos planes que no son tan competitivos.

Ya no es sólo fibra y móvil. Aquella oferta inicial que se limitaba a la fibra y el móvil, ha ido sumando cada vez más servicios. Comenzó con un descuento de dos euros en Movistar Plus, la televisión de Telefónica en modalidad OTT, pero poco a poco ha ido añadiendo más plataformas de streaming. Primero, fue Netflix, hace unos meses llegó Disney+ y todo apunta que la siguiente será HBO Max.

Más allá del entretenimiento, O2 ha ido añadiendo servicios como la eSIM para viajes, la protección contra llamadas spam y el almacenamiento gratuito en O2 Cloud, que este mismo año se ha multiplicado por diez.

En 2022, además, empezó a ofrecer dispositivos financiados, con un catálogo que ya abarca muchas más categorías de productos e incluso te da la opción de renovar automáticamente tu móvil de gama alta cada dos años o adquirir un iPhone reacondicionado.

El equipamiento, la asignatura pendiente. Siguiendo con las similitudes entre O2 y Movistar, no podemos olvidarnos de la red 5G+, una tecnología que, al margen de las dos marcas de Telefónica, sólo ofrece actualmente Orange, el otro gran operador premium del mercado.

Otra mejora que O2 ha añadido pocos meses después que su hermana mayor es el router Movistar WiFi 7. Aunque aquí tenemos que darle un tirón de orejas a O2 porque sólo lo incluye gratis para nuevas altas y portabilidades, los clientes actuales tienen que seguir conformándose con el router HGU de 2015 o pagar por el nuevo. ¿Dónde queda eso de " nuestros clientes primero"?

Una alternativa al premium. Aunque O2 no se ha metido aún en otros negocios que sí está presentes en la oferta de Movistar (las alarmas, los seguros, las placas solares o el renting de coches), O2 ha dejado de ser un operador sencillo que sólo ofrece fibra y móvil. La línea que separa las dos marcas de Telefónica ya no está tan clara como hace ocho años, ahora es más difusa.

Pero en un mercado donde la agresividad de Digi ha empujado a mucha gente hacia el low cost, es crucial tener una alternativa que, al menos en precio, no sea premium. Algo así como "la Movistar barata" o la "Movistar sin fútbol" que dice mucha gente y que le permite a la teleco española llegar a un público muchísimo mayor.

Imágenes | O2

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