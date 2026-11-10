Rusia ha encontrado cómo atacar Ucrania desde 500 km sin utilizar sus cazas: convertir sus helicópteros en lo más parecido a una película de Rambo

Durante décadas de guerras y conflictos bélicos, los helicópteros de combate han necesitado acercarse al enemigo para atacar. Rusia acaba de mostrar una forma muy diferente de utilizarlos, y lo que parece una escena de una película de acción esconde un cambio importante en la guerra de Ucrania.

Una sorpresa bajo las alas. El Ministerio de Defensa ruso ha difundido imágenes de un helicóptero de ataque Mi-28NM Havoc disparando un pequeño misil de crucero durante una aparente operación en Ucrania. En el vídeo se observa cómo el aparato lanza el proyectil desde uno de los soportes bajo sus alas y regresa con otro todavía instalado. Moscú no ha revelado cuándo ocurrió, dónde se produjo el lanzamiento ni cuál era el objetivo, pero todo apunta a dos posibles armas: el S8000 Banderol y el Dan-T.

La imagen, además, recuerda a los helicópteros armados hasta los dientes de las películas de Rambo, aunque esconde una transformación mucho más importante y peliculera: Rusia está explorando cómo convertir una aeronave diseñada para combatir cerca del frente en una plataforma capaz de atacar objetivos a cientos de km.

De 15 a 500 km sin necesidad de utilizar cazas. La diferencia es clave. El Mi-28 estaba concebido para destruir blindados y apoyar a las tropas con cohetes y misiles de corto alcance, mientras que su armamento de mayor alcance rondaba hasta ahora los 15 km. Los nuevos proyectiles podrían alcanzar unos 500 km, más de 30 veces esa distancia, lo que permitiría atacar objetivos lejanos y profundos situados en Ucrania sin recurrir a los cazas tradicionales.

Incluso, llegado el caso, podrían lanzarse desde territorio ruso, evitando que los helicópteros se expongan directamente a las defensas antiaéreas ucranianas. De hecho, en agosto ya circularon informaciones sin confirmar sobre Mi-28 que habrían disparado estos misiles desde el mar de Azov contra objetivos próximos a Odesa. Eso sí, los 500 km son el alcance atribuido al arma, no una distancia de ataque demostrada en el vídeo.

Dos misiles, una misma obsesión. El primer candidato es el S8000 Banderol, desarrollado por la empresa rusa Kronstadt y descrito por la inteligencia ucraniana en 2025. Mide unos cinco metros, despliega sus alas después del lanzamiento y utiliza un pequeño motor turborreactor para volar a unos 500 km/h, con una cabeza explosiva de aproximadamente 50 kilos. Según Ucrania, se registraron 16 ataques con este misil entre mediados de mayo y mediados de julio, cinco de ellos el 16 de julio.

La segunda posibilidad es el Dan-T, derivado aparentemente del dron blanco Dan-M, con una carga explosiva de unos 136 kilos y un alcance similar. Su principal atractivo sería económico: algunas estimaciones apuntan a que cuesta un 35% menos que el Banderol. Informaciones ucranianas sostienen que Moscú podría adquirir decenas de miles de unidades y utilizarlas desde helicópteros, aviones y lanzadores terrestres, aunque esos planes todavía no están confirmados.

Un misil de crucero pequeño S8000 «Banderol» («Dan-T») montado en un helicóptero de ataque ruso Mi-28NM

La guerra ha convertido los cielos en una trampa. La transformación responde a un problema que Rusia conoce demasiado bien: acercar sus aeronaves al frente puede resultar extraordinariamente peligroso. Las defensas antiaéreas ucranianas han provocado importantes pérdidas y obligado a Moscú a buscar alternativas para atacar desde posiciones más seguras. Una de ellas fueron las bombas planeadoras UMPK, utilizadas desde 2023, que permiten a los aviones lanzar explosivos sin sobrevolar directamente sus objetivos.

Sin embargo, estas bombas carecen de motor y dependen de la altura y velocidad del avión. Los nuevos misiles incorporan propulsión propia y pueden recorrer cientos de kilómetros después del lanzamiento. El cambio también permitiría dar una segunda vida a una flota castigada: según Oryx, Rusia ha perdido al menos 21 helicópteros Mi-28 desde 2022, frente a los aproximadamente 110 aparatos de esta familia con los que comenzó la invasión a gran escala.

Una infografía preparada por Ucrania que muestra el misil Banderol y algunos de sus componentes de origen extranjero

Una tecnología barata con piezas de medio mundo. El Banderol también refleja la apuesta rusa por fabricar armamento de largo alcance utilizando componentes comerciales. Lo hemos ido contando. La inteligencia ucraniana ha identificado una cadena de suministro de unas 30 empresas y más de 20 componentes esenciales, entre ellos un pequeño motor turborreactor chino SW800Pro y una antena rusa Kometa para navegación por satélite. También incorpora piezas de fabricantes estadounidenses y de otros países, aunque eso no significa que dichas compañías suministren directamente material militar a Moscú.

Su sistema combina navegación inercial y señales satelitales diseñadas para resistir determinadas interferencias electrónicas, algo fundamental en un conflicto donde Ucrania utiliza intensamente sistemas de guerra electrónica. La ventaja económica estaría en producir armas más sencillas y potencialmente numerosas que los grandes misiles de crucero, aunque todavía no existen datos públicos suficientes para confirmar sus costes reales de fabricación.

Una bomba planeadora UMPK de primera generación acoplada a un avión de ataque Su-34 Fullback

EEUU también quiere helicópteros que disparen desde cientos de km. Rusia no es la única potencia que está explorando esta transformación. Contaban los analistas de TWZ que el Cuerpo de Marines estadounidense trabaja con L3Harris en el desarrollo del Red Wolf, un arma modular que ya ha sido probada desde helicópteros AH-1Z Viper y cuyo alcance previsto se sitúa en varios cientos de kilómetros. Además de atacar objetivos, el sistema puede adaptarse para retransmitir comunicaciones o realizar misiones de guerra electrónica.

La iniciativa, como vemos, refleja una tendencia militar mucho más amplia: convertir los helicópteros en plataformas de lanzamiento de largo alcance, reduciendo su exposición a las defensas enemigas. La principal diferencia es que Rusia ya ha presentado imágenes de un lanzamiento que asegura haber realizado durante operaciones de combate, aunque todavía no existe confirmación independiente de su resultado.

El peligro no es el helicóptero, sino lo que puede lanzar. Si se quiere también, la importancia de esta tecnología va más allá de transformar los Mi-28 en lanzadores de misiles. Si Rusia consigue producir estas armas en grandes cantidades y utilizarlas desde helicópteros, drones, aviones y plataformas terrestres, Ucrania tendrá que enfrentarse a ataques procedentes de más lugares y con trayectorias diferentes. Los nuevos proyectiles no sustituyen a los grandes misiles de crucero, porque transportan cargas explosivas mucho menores, pero pueden complementarlos y aumentar la presión sobre las defensas antiaéreas.

Plus: permitirían reservar los cazas y bombarderos para otras misiones mientras los helicópteros realizan ataques desde posiciones más alejadas. Así, una aeronave concebida para combatir a corta distancia podría terminar desempeñando parte del trabajo de un bombardero, sin necesidad de acercarse al enemigo.

Imagen | RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE, Osint, GUR

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