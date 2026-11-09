Lidl está agotando la freidora de aire Moulinex original que llega a tiendas hoy, pero aquí la hemos encontrado incluso más barata

Cada pocos días Lidl renueva su catálogo de novedades, las cuales llegan a sus tiendas físicas y online en ciertas fechas. Y una de las más interesantes de su catálogo más reciente es la protagonizada por esta freidora de aire Moulinex, disponible en tiendas Lidl desde hoy, lunes 9 de noviembre, por 61,99 euros.
Moulinex Easy Fry Max
Este modelo también se vende online, pero la propia Lidl indica que debido a la alta demanda quedan pocas unidades disponibles. De modo que, tanto si no llegamos a tiempo a comprarla online como si no tenemos ningún Lidl cerca al que acudir a por ella, hemos encontrado una excelente alternativa: en Amazon, este mismo modelo está rebajado a 59,99 euros. Además de salir algo más barato, incluye pinzas y tiene envío gratuito a casa. Y en MediaMarkt tiene mejor precio incluso: 59 euros.
Con 5 litros de capacidad, 10 programas y 1.500 W
Se trata de la Easy Fry Max de Moulinex. Una freidora de aire de diseño clásico, opaco, sin ventana tipo Ninja Crispi. La cual destaca por su buena relación calidad precio (sobre todo en el caso de Amazon y MediaMarkt) y por su gran capacidad de 5 litros. Esto es: posibilidad para cocinar para varios comensales, bien porque somos familia de entre 3 y 5 personas, bien porque recibimos invitados en casa.
Como suele ser habitual en este tipo de dispositivos, esta Moulinex alcanza una temperatura máxima de 200 grados (con una potencia de 1.500 W) y permite elaboraciones de hasta 60 minutos. De sobra, en ambos casos, para cocinar cualquier plato. Facilitando además su uso gracias a los 10 programas preestablecidos que incluye.
La Easy Fry Max está rebajada en Amazon hasta el 15 de noviembre o agotar existencias (lo que antes suceda). Y si no conseguimos hacernos con ella ni en Lidl, ni en MediaMarkt, ni en Amazon, esta última vende una versión de 7,5 litros (la Easy Fry Mega XL) a un precio también rebajado de 79,99 euros. Una excelente alternativa similar en prestaciones pero superior en capacidad.
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⚡ EN RESUMEN: freidora de aire moulinex
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💡 CÓMPRALA SI... buscas una freidora de aire con diseño clásico y buena relación calidad precio
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⛔ NO LA COMPRES SI... necesitas aún más capacidad (7 litros o más) o prefieres modelos con cesta de cristal (como las Ninja Crispi)
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Imágenes | Compradicción, Lidl, Moulinex
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