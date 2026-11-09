"Un lienzo en blanco": se vende una isla entera entre Galicia y Portugal en medio de quejas que tildan de disparate construir ahí

“Belleza, tranquilidad y libertad de desarrollo”. Así se promociona la venta de Boega, una isla que se abre entre Tomiño y Vila Nova de Cerveira, donde el río Miño raja su cauce como quien extiende los brazos. Este islote de un bosque de verde eléctrico, silencio y pureza no tiene dueño. Por eso ahora, y como documentaban desde La Voz de Galicia, la mayor isla del Miño se ofrece al mejor postor por seis millones de euros. Sale a unos 146.000 euros por hectárea, según mis cuentas.

Qué se vende. Según Galiciaé, son unas 41 hectáreas de terreno plano y arbolado, de 1,4 kilómetros de largo y 400 metros de ancho, sin edificios ni infraestructuras. No hay nada, así que puede haber de casi todo. Los anuncios, publicados en Private Islands Online, JamesEdition y Vladi Private Islands, hablan de un “lienzo en blanco”. Entre los usos que sugieren figuran una residencia de lujo, cabañas ecológicas autosuficientes o un santuario natural privado. Solo se llega por barco o helicóptero, y Vladi precisa que está a 45 minutos del aeropuerto de Oporto y a 40 del de Vigo.

¿Isla gallega? Aunque se divise desde Tomiño, A Boega es portuguesa: pertenece a Vila Nova de Cerveira, y su titularidad particular fue delimitada y reconocida en 1952. Una leyenda local, recogida por el ayuntamiento portugués, atribuye su nombre a un anciano llamado Ega y a su nieto, que lo llamaba Bô. Hoy la propiedad está ligada a una sociedad cuyo capital adquirió íntegramente el fondo BlueCrow Growth Fund I en noviembre de 2021.

Sueños sin construir. Hace años se planteó convertirla en campo de golf o en complejo hotelero, y en 2023 llegó el proyecto más ambicioso, Porto Boega, un parque de atracciones presentado en Orlando por la británica Storyland Studios (y ojo que contaba hasta con el respaldo de BlueCrow, uno de los mayores capitales de Portugal). Sin embargo, no se construyó nada; más bien se criticó su posible impacto ambiental sobre un tramo delicado del río.

Ser dueño, pero a medias. El anuncio presume de “total flexibilidad arquitectónica”, pero, como recuerda Galiciaé, levantar una vivienda, un hotel o un helipuerto exigiría autorizaciones urbanísticas, ambientales y, en el último caso, aeronáuticas que no vienen con la escritura.

En 2023, el fondo presentó un Pedido de Informação Prévia (PIP), el trámite portugués para comprobar si un proyecto es viable, orientado a un uso agrícola. En julio de 2025, los citados BlueCrow lo daban por pendiente, y un anuncio posterior de Vladi asegura que hay un PIP favorable para actividades agrícolas. Es decir, se pueden montar granjas y zonas de cultivo, pero nada de parques temáticos.

El rechazo en la orilla gallega. Tal y como han publicado desde COPE, la puesta a la venta ha provocado un fuerte rechazo entre alcaldes como los de Tui y Tomiño y entre los pescadores del río, aunque la crónica no detalla sus argumentos. El más explícito es el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, que pide que el Estado portugués o el español la conviertan en propiedad pública.

Tiene razón de ser: las administraciones se enfrentan a requisitos ambientales muy estrictos incluso para autorizar una prueba deportiva, y ahora se plantearía dejar a un ente privado emprender una obra de un impacto enorme. Recuerda además que todo el espacio del río pertenece a la Red Natura, el sistema europeo de áreas protegidas, y concluye que “es un disparate hacer ahí un resort o cualquier otra actividad”.

Mercado de islas. No es una rareza gallega, aunque sí minoritaria. Ya hay islas privadas como Toralla, la Illa da Creba, las Sisargas u O Santo, este último, un islote de Marín, anunciado en su día por 300.000 euros. En cualquier caso, no consta ningún comprador y el precio es un redondeo que puede bajar o subir según avance el tiempo de la oferta. Quedan sin aclarar el estado real del PIP y la posición de la Câmara de Vila Nova de Cerveira y de la sociedad propietaria, que no figuran en lo publicado. Mientras tanto, la isla no se va a mover de sitio, acaso ganará o perderá unos metros según el caudal del Miño.

Imágenes | Tripadvisor

En Xataka | Si tienes 400.000 euros al fin puedes cumplir el sueño de poseer tu propia isla. El problema es cómo llegar hasta ella