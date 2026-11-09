El Gobierno lleva a TikTok ante la Fiscalía después de que 'Maldita' haya encontrado más de mil vídeos de abuso sexual infantil

El Ministerio de Juventud e Infancia ha pedido a la Fiscalía que investigue a TikTok después de que Maldita.es haya documentado miles de vídeos y directos de abuso sexual infantil explícito en la plataforma. La ministra Sira Rego ha calificado los hechos de “gravísimos” y ha pedido una reunión urgente con los representantes de TikTok en España, según ha publicado en su perfil en Bluesky.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia hemos solicitado a Fiscalía la apertura de una investigación y acabamos de pedir una reunión de urgencia a los representantes de la plataforma en España.

Y según El País, el ministerio estudia además paralizar los servicios de la app en el país, si bien es algo no confirmado públicamente por la propia ministra.

Por qué es importante. El material es explícito y delictivo, y está publicado en abierto. Se llega a él con el buscador y el algoritmo de recomendación de la propia TikTok.

En cifras. En 35 días de investigación, Maldita ha encontrado:

1.183 vídeos de abuso sexual infantil explícito.

de abuso sexual infantil explícito. 48 millones de visualizaciones.

de visualizaciones. Más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas.

La señal de alarma. Maldita ha denunciado 50 de esos vídeos por el canal oficial. TikTok solo ha borrado cinco, un 10%, y ha bloqueado otros 13 únicamente en España. Tres días después, el 40% de las cuentas que los publicaron seguían activas. TikTok ha respondido a Maldita pidiendo más información.

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con TikTok sin obtener respuesta en el momento de publicar este artículo.

El contexto. Es la tercera investigación de Maldita sobre este tema en un año, tras las de diciembre y mayo. Y es la tercera vez en 2026 que el Gobierno lleva a una gran plataforma ante la Fiscalía: en enero fue X, por los desnudos creados con Grok, y en febrero X, Meta y TikTok, por material sexual de menores generado con IA.

Sí, pero. El ministerio no ha confirmado en público que vaya a intentar paralizar TikTok, y tampoco lo tendría fácil:

Al ser una plataforma de muy gran tamaño, quien la supervisa es la Comisión Europea, con la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Esa ley solo permite restringir un servicio como último recurso y con autorización de un juez, y nunca se ha aplicado a una red social de este tamaño.

Y ahora qué. La Fiscalía ya tiene las pruebas, documentadas para que sirvan en un juicio aunque TikTok borre las cuentas. Maldita seguirá publicando la serie hasta el 13 de noviembre.

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