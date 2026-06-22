El problema no es que haya IA en TikTok. Es que ya es más de la mitad de lo que ves nada más entrar

Desde que tenemos modelos de generación de imágenes y vídeos con IA tan punteros, nos hemos empezado a acostumbrar a ver todo tipo de contenido generado por inteligencia artificial en redes sociales. Ya no es solo que nos comamos algún que otro deepfake, es que gran parte del contenido de entretenimiento que nos aparece en nuestra feed ha sido generado por IA.

Un análisis de más de 10.000 vídeos revela que TikTok, la más susceptible a lo que conocemos como ‘AI slop’, muestra este tipo de contenido a una tasa tres veces superior a la de YouTube, y que el contenido infantil es el más afectado.

El problema tiene nombre. Tal y como hemos mencionado antes, se llama AI slop, y es contenido bastante cutrón producido masivamente con herramientas de inteligencia artificial con el único objetivo de acumular visualizaciones. En este contenido es muy frecuente que veamos personajes de dibujos animados en situaciones absurdas, vídeos que pretenden darnos lecciones educativas, o voces generadas por IA sobre imágenes que se deforman, entre otros muchos.

Ahora hay datos que miden la presencia de este tipo de contenido en TikTok, con una precisión bastante incómoda.

Lo que dice el estudio. Kapwing, una empresa de edición de vídeo con sede en San Francisco, ha analizado 10.742 vídeos repartidos en 20 categorías de TikTok y puso especial énfasis en los primeros 500 vídeos que la plataforma mostraba a cuentas recién creadas. 294 de esos 500 vídeos, es decir, el 59%, fueron clasificados como AI slop.

El estudio afirma que la metodología fue manual y sin automatización, y los datos recogidos corresponden a mayo de 2026. Kapwing define este tipo de contenido como vídeos con un uso evidente de imágenes generadas por IA, o compilaciones de baja calidad con guiones y voces en off claramente artificiales.

En perspectiva. Esa tasa casi triplica la que Kapwing registró en YouTube al realizar la misma prueba con una cuenta nueva. En la plataforma de vídeo propiedad de Google, el 21% de los primeros 500 vídeos del feed de Shorts fueron AI slop. YouTube, además, ha tomado medidas más agresivas, pues el pasado mes de enero canceló 16 canales con 35 millones de suscriptores combinados por infringir su política de contenido generado artificialmente.

En TikTok, en cambio, el fenómeno parece haberse instalado como el estado natural del algoritmo antes de que el usuario siquiera empiece a personalizar su experiencia haciendo scroll.

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Los niños, los más expuestos. La categoría con mayor densidad de slop en toda la plataforma es la de contenido infantil, con un 57,4% de vídeos clasificados como basura generada por IA. Dentro del hashtag #CartoonKids, 97 de cada 100 vídeos analizados eran artificiales. Además, tal y como señala el estudio, en #babysong y #cartoons, la proporción rondaba el 83%. En #forkids, el 79%. En este contenido es muy frecuente ver a personajes de series conocidas metidos en situaciones que no tienen sentido, lecciones para aprender que cometen errores, o animaciones que mutan de forma extraña.

Exposición a la IA desde temprana edad. El medio The Next Web comparte las palabras de la doctora Dana Suskind, profesora de pediatría en la Universidad de Chicago, que describe el fenómeno como "desinformación de IA para niños pequeños a escala industrial". "Cada experiencia construye un millón de nuevas conexiones neuronales. Sin querer, estarás cableando el cerebro de forma incorrecta", advertía.

El riesgo no se limita al contenido sin sentido, pues en las categorías de ciencia, educación, salud e historia también registran tasas elevadas de slop, entre el 33% y el 35%, según apunta el estudio.

El algoritmo amplifica el problema. Según el propio estudio de Kapwing, cuando una cuenta nueva muestra interés por contenido de IA, el algoritmo interpreta esa señal y acaba mostrando más. El mecanismo de personalización de TikTok, diseñado para afinar el feed según el comportamiento del usuario, convierte el slop inicial en un punto de partida que se retroalimenta.

Así como señala el estudio, para cuando la plataforma activó en noviembre de 2025 un control que permite a los usuarios aumentar o reducir la cantidad de contenido generado por IA en su feed, ya había etiquetado 1.300 millones de vídeos como AIGC (AI-generated content).

Lo que ha hecho TikTok. Además del control de feed, la plataforma ha destinado dos millones de dólares a un fondo educativo para desarrollar contenido sobre alfabetización e IA. Pero los números del estudio sugieren que estas medidas no han frenado de manera significativa el volumen de slop que llega a los usuarios nuevos. Además, tener una fuente inagotable de contenido, como es el generado por IA, contribuye a la retención de la plataforma, por lo que se entiende que la plataforma no tenga mucho interés en pasar la escoba.

Imagen de portada | Kenneth Schipper y ROBIN WORRALL

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