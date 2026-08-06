Tu televisor LG o Samsung puede compartir tu internet sin que lo sepas. Así que ambas han decidido cortar por lo sano

LG y Samsung han tomado cartas en el asunto para frenar la aparición de ciertas apps en sus televisores. Y es que ambos fabricantes han comenzado a prohibir y eliminar de sus tiendas de aplicaciones aquellas que integran software de red proxy residencial (residential proxy SDKs). Estas herramientas permiten a terceros canalizar el tráfico web a través de la conexión doméstica del usuario, convirtiendo el televisor en un nodo de salida en segundo plano, a menudo sin que el propietario lo sepa. Bajo estas líneas te contamos los detalles.

Siempre conectados. Normalmente, si no tiramos del enchufe, nuestra tele tiene la capacidad de permanecer siempre conectada a la red. Y claro, un aparato que permanece siempre conectado puede ser un nodo muy suculento para aquellos que pretendan vulnerar la seguridad de nuestra red.

La firma de ciberseguridad Spur revelaba recientemente que este tipo de software se encontraba muy extendido, pues según sus datos, más del 42% de las apps descargables en webOS y más del 25% de las disponibles en la tienda de Samsung contenían código que permitía convertir el televisor en un proxy residencial.

No es que este tipo de proxies sean ilegales, pero todo depende del uso que se les de. Normalmente son muy útiles para acceder a contenido restringido por ubicación, para web scraping y recolección de datos (genial para entrenar modelos de IA), para proteger nuestra privacidad, etc. Básicamente es un servidor intermediario que hace que el tráfico de Internet parezca provenir de una red doméstica real. Ahora, también son el medio perfecto para ciberdelincuentes que buscan ocultar ataques tras direcciones IP domésticas legítimas.

En detalle. Una investigación de la firma noruega de ciberseguridad Mnemonic hizo saltar las alarmas. Y es que uno de sus consultores de seguridad, Harrison Sand, descubrió tras haber logrado acceso interno a un televisor Samsung que estas líneas de código podrían encontrarse hasta en un simple juego de Pac-Man, destacado por Samsung incluso en su tienda como “Editor’s Choice”. Este en concreto incluía un resproxy de la firma Bright Data. Tal y como comparte TechCrunch, el código permanecía durmiente hasta que el usuario aceptaba una pantalla de consentimiento; a partir de ese instante, la app continuaba compartiendo ancho de banda incluso tras haber cerrado el juego.

Cómo llegan a las tiendas. Este hallazgo destapaba además una vulnerabilidad sobre cómo se revisan las aplicaciones en las respectivas tiendas. Y es que según cuentan desde Mnemonic, muchas de estas herramientas son cascarones mínimos cuyo código real se descarga desde servidores remotos tras ser aprobadas. Esto permite a los desarrolladores modificar las funciones de la aplicación en cualquier momento sin pasar de nuevo por el filtro del fabricante. Pero claro, también genera una vulnerabilidad que cualquier atacante podría aprovechar.

Como señalan los investigadores, lo que examinan Samsung o LG en el momento de validar la app no es necesariamente lo que acaba ejecutándose tiempo después en los televisores.

Y ahora qué. John Taylor, vicepresidente senior de LG Electronics USA, declaraba al portal especializado KrebsOnSecurity que el uso de estas redes no era un fin previsto para sus Smart TVs, anunciando la suspensión de las apps que contengan algún tipo de resproxy. Por su parte, un portavoz de Samsung confirmaba a TechCrunch que ya están poniendo solución al tema, afirmando que han endurecido sus políticas he identificado las apps ya presentes en su catálogo para expulsarlas por completo.

Imagen de portada | Rubén Andrés

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