"Esto ya son palabras mayores": AEMET empieza a prepararse ante una enorme ciclogénesis explosiva entrando por el Golfo de Cádiz

Esta historia empieza el 5 de noviembre. Ese día, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos identificó una baja a unos cientos de kilómetros al sur de Bermudas y le dio entre un 30% y un 40% de posibilidades de que se convirtiera en un huracán. Un año normal no hubiera llamado la atención, pero esta temporada está siendo extremadamente floja en el Atlántico.
Lo que pasa es que el 6 las probabilidades estaban al 20% y el sábado al 10%. Todo parecía indicar que iba a ser absorbida por otra tormenta que se estaba formando a su este. Ahí acababa esta historia...
...para Estados Unidos. Y empezaba para nosotros.
La cuenta atrás ha comenzado. Si hacemos caso al modelo de control del ECMWF, hay una línea recta que va desde donde está la baja (30° N 44° O) hasta la península Ibérica. En poco más de dos días, tendremos una tormenta cada vez más profunda a las puertas del país. Y, según los modelos que tenemos disponibles, la cosa va camino de complicarse.
¿De qué hablamos exactamente? De momento, AEMET es poco específica: una "pequeña baja de procedencia subtropical". Aún nadie la ha catalogado como ciclón subtropical ni nada de eso. Pero ese escenario está encima de la mesa.
Sobre todo, porque Bruna (la borrasca que lleva desde el sábado mandando frentes) va a remolcarla hacia nosotros. Esta alineación activará dos motores distintos que se retroalimentan: el contraste entre masas de aire y el calor latente que libera el vapor al condensarse.
Como el mar frente al golfo de Cádiz está en torno a los 20 grados, no hay nada que la pare. La duda es cuánto y cómo de rápido va a profundizarse. Si la presión cae lo bastante rápido, tenemos una "bomba".
¿Bomba? Es importante entender que nadie está esperando una formación tropical entrando por Huelva. De hecho, como explica Víctor M. González, de Meteored, el desarrollo explosivo "sigue sin ser el único escenario, pero ya es uno de los más probables para el modelo europeo". Y parece que va a más.
Eso dibuja una tormenta muy fuerte, con precedentes, sí; pero no demasiados.
Todo esto, claro está, en un escenario malo. Poco a poco, iremos definiendo su trayectoria y su fuerza. Nadie sabe muy bien qué va a pasar finalmente, pero más vale que nos preparemos. Por lo que pueda pasar.
Imagen | Meteociel
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