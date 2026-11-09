Hemos encontrado esta PlayStation 5 más barata justo a tiempo para ‘GTA VI’: la liquida MediaMarkt en su outlet y viene con dos mandos

Los últimos meses han sido complicados para encontrar una PlayStation 5 a buen precio. La última subida de precios tiene parte de la culpa de ello, puesto que tras ella apenas hemos visto ofertas para ninguno de los modelos de esta consola. Sin embargo, hemos encontrado una excepción a esto en el outlet que tiene MediaMarkt: nos podemos hacer con la versión Digital de la consola y un mando extra por 616,55 euros.

Una opción ideal para jugar al esperado 'GTA VI'

Es una buena opción si buscamos una PlayStation 5 porque el hecho de tener un mando extra (es decir, viene con dos DualSense) nos va a suponer un ahorro importante si teníamos pensado adquirirlo por separado, ya que suelen costar entre 60 y 70 euros normalmente. En este caso, el estado de la consola es 'Abierto, sin usar' y, como todos los dispositivos del outlet de MediaMarkt, cuenta con la correspondiente garantía legal.

Esta versión de PlayStation 5 es la Digital Edition, es decir, la que viene sin lector de discos. Por lo demás, es exactamente igual que la versión estándar, por lo que viene a ser una consola que nos permitirá jugar a 4K y con hasta 120 fps. Con ella, podremos disfrutar del próximo 'GTA VI', uno de los videojuegos más esperados de la última década y que estará disponible el próximo 19 de noviembre.

La Digital Edition cuenta con 825 GB de almacenamiento, por lo que tendremos espacio suficiente para el juego de Rockstar. Si necesitamos más, podemos irnos a por una de las soluciones de almacenamiento disponibles que hay para PS5. Y si en el futuro queremos usar juegos con disco, solo tenemos que adquirir el lector de discos.

⚡ EN RESUMEN: ps5 del outlet de mediamarkt ✅ LO MEJOR Buen precio: Tiene un precio sensiblemente inferior a lo que cuesta este pack en otras tiendas.

Tiene un precio sensiblemente inferior a lo que cuesta este pack en otras tiendas. Viene con dos DualSense: Tener un DualSense extra es ideal para jugar con un amigo o pareja. ❌ LO PEOR Sin lector: Aunque podemos adquirir el lector por separado, la consola no lo trae de serie. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una PlayStation 5 de cara al lanzamiento de 'GTA VI' y te gusta la idea de tener un segundo DualSense incluido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una versión de la consola que traiga lector de discos o directamente buscas la PlayStation 5 Pro.

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Imágenes | PlayStation, MediaMarkt

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