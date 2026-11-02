Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: así puedes conseguir un calefactor inteligente Dreo 714S

Noviembre ya no perdona. Las mañanas se han puesto serias, la ducha a primera hora cuesta el doble y el frío empieza a hacer de las suyas. Por suerte, tenemos un sorteo para ponerle remedio: un Dreo Whole-Room Heater 714S, un calefactor inteligente que empieza a soltar calor prácticamente desde que lo enciendes.

El calefactor está valorado en 109,99 euros y su sorteo está reservado a los miembros de Xataka Xtra. Si ya formas parte de la Comunidad, ya sabes de qué va esto. Si todavía no, por solo 30 euros al año puedes acceder a sorteos exclusivos como este, a un catálogo creciente de descuentos en servicios digitales, a un servidor privado de Discord y a línea directa con los editores de Xataka a través de El Consultorio. Tienes toda la información aquí.

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Cómo participar en el sorteo de un Dreo 714S

Participar en el sorteo de este calefactor es tan sencillo como formar parte de Xataka Xtra, acceder a tu área de socio y marcar la casilla que aparece señalada en rojo en la imagen inferior. Cuando lo hayas hecho participarás en este sorteo y en todos los que están por venir.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en sorteos anteriores, no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en este y en los futuros. En lo que respecta al sorteo de hoy, estas son las coordenadas:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España.

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España. Comienzo del sorteo : lunes, 2 de noviembre de 2026.

: lunes, 2 de noviembre de 2026. Fin del sorteo : viernes, 13 de noviembre, a las 9:00.

: viernes, 13 de noviembre, a las 9:00. Selección del ganador y resolución: viernes, 13 de noviembre.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos un suscriptor al azar y dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en este enlace.

Dreo Whole-Room Heater 714S | Imagen: Xataka

En lo que respecta al premio, el Dreo 714S es un calefactor compacto con resistencia cerámica PTC, un tipo de resistencia que se autorregula para no pasarse de temperatura y que empieza a calentar casi al instante, según Dreo. Su cabezal oscila hasta 90 grados en horizontal y 60 en vertical para repartir el calor por la habitación, con una potencia máxima de 2.000 W.

¿E inteligente por qué?. Se controla desde el propio panel, con el mando incluido, desde la app de Dreo o con la voz a través de Alexa y Google Assistant. La app permite programar rutinas (que se encienda cada mañana antes de la ducha, por ejemplo), avisa si detecta una ventana abierta y tiene un modo Eco que apaga el calefactor al llegar a la temperatura fijada y lo vuelve a encender cuando baja un grado.

En nuestro análisis, el dispositivo brilló especialmente en espacios pequeños, como un baño o un despacho de unos 10 metros cuadrados. Para esos rincones a los que la calefacción no termina de llegar, cumple de sobra. Y cuando vuelva el calor, hace de ventilador. ¡Mucha suerte a todos!

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