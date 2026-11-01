Hoy en Lidl (por 6,99 euros) este pack de tres higrómetros con los que tener la humedad y temperatura de casa siempre bajo control

Ahora que se acerca el invierno y bajan las temperaturas y regresan las lluvias, en muchas casas sube también la humedad. Sobre todo, en zonas costeras. Algo que, a largo plazo y superados ciertos umbrales, puede derivar en un problema de moho y ácaros si no le ponemos remedio. Y para ello, un requisito vital es saber precisamente el nivel de humedad (y temperatura) que hay en cada habitación en cada momento.

TempPro TP50 - 3 Piezas Hoy en Amazon — 26,04 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Para ello, existe una solución sencilla y económica: los higrómetros. Unos pequeños aparatos que miden ambos valores y los muestran de un modo muy simplificado (grados para temperatura y porcentaje para humedad). Y Lidl tiene este pack de tres por sólo 6,99 euros en total (salen a 2,33 euros cada unidad). Ya disponibles en Lidl online.

Amazon tiene algunas alternativas muy interesantes, con envío gratuito a casa si somos miembros Prime o si disfrutamos de los 30 días gratuitos para nuevas altas: este pack de tres por 26,04 euros (con más de 7.000 valoraciones), o este de cinco unidades por 11,88 euros.

Pack de 5 Mini Termómetros Digitales Higrómetro LCD Hoy en Amazon — 11,88 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Para uso exclusivo en interiores

A diferencia de las estaciones meteorológicas (que cuentan con sensores que debemos colocar en el exterior de casa), estos higrómetros son para un uso exclusivo interior. Lo ideal es colocarlos sobre alguna mesa, repisa o estantería, en diferentes habitaciones: dormitorios, cocinas, baños o el salón. E incluso la cocina, un lugar donde también se acumula gran cantidad de humedad tras cocinar (por ejemplo, cuando cocemos pasta o arroz).

Así, de un vistazo, vemos la cantidad de humedad que hay en cada momento, clave para identificar si se superan esos niveles críticos que a largo plazo (sostenidos durante horas o días) derivan en esos problemas mencionados. Momento en el que deberíamos poner remedio, ya sea ventilando o encendiendo el deshumidificador.

Disponibles en dos colores (negro y blanco), estos higrómetros de Lidl no son los más completos del mercado pero destacan por ser de los más baratos. Funcionan con pilas, memorizan valores mínimos y máximos (muy útil para ver hasta qué punto ha subido la humedad durante la noche, por ejemplo) y se pueden colocar de pie, fijarse en la pared y hasta incluyen un imán.

⚡ EN RESUMEN: pack 3 higrómetros livarno lidl ✅ LO MEJOR Muy económicos y prácticos

y prácticos Vitales para tener la humedad siempre bajo control ❌ LO PEOR Sin funciones inteligentes

inteligentes Sólo para uso interior, frente a las estaciones meteorológicas que también ofrecen información de fuera 💡 CÓMPRALOS SI... te preocupa tener los niveles de humedad bajos dentro de casa ⛔ NO LOS COMPRES SI... vives en zonas donde la humedad no es problemática

Más dispositivos de este tipo que también te pueden interesar

NOKLEAD Higrómetro Termómetro Digital Interior Hoy en Amazon — 12,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Govee Termómetro Higrómetro Digital Bluetooth Hoy en Amazon — 12,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Lidl

En Xataka | Electrodomésticos que más consumen en tu casa: lista con los ocho que más electricidad gastan y sus cantidades medias

En Xataka | Cuál es el dispositivo más útil de mi casa inteligente: los mejores gadgets conectados de los editores de Xataka