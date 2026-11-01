Han atrapado una única partícula de antimateria durante meses. Si logran su objetivo, será "el mayor descubrimiento del siglo"

La antimateria es, por definición, una pesadilla experimental. Y es una pesadilla porque en el instante que entra en contacto con la materia ordinaria, ambas se aniquilan en un destello de energía, haciendo que mantenerla aislada sea uno de los mayores retos técnicos de la ciencia moderna. Pero esto ha cambiado gracias a un equipo de físicos que ha logrado atrapar a un único positrón, que es la antipartícula del electrón, y mantenerlo suspendido durante meses.

Es un logro que ha sido publicado en la revista Physical Review Letter y que se presenta como la forma de poner a prueba los pilares en los que aisneta la física moderna. Y esto es fundamental, puesto que para el líder de la investigación, Gerarld Gabrielse, "si resulta que no son iguales (electrón y positrón), ese sería el mayor descubrimiento en física del último siglo".

El arte de cazar. Para entender la magnitud de este trabajo, hay que saber que el equipo no se ha limitado a crear antimateria, sino que ha construido lo que denominan un "ciclotrón cuántico de un solo positrón". Y esto es algo que roza la ciencia ficción, como apunta uno de los investigadores.

Y no es para menos, porque el positrón nace de una fuente radiactiva de sodio-22 disparado con una enorme energía, y para poder estudiarlo, los científicos tienen que enfriarlo hasta los 300 milikelvin, que es apenas una fracción de grado por encima del cero absoluto. Es decir, hablamos de reducir su energía en más de diez órdenes de magnitud en un periodo muy corto de tiempo.

El truco de magia de verdad es cómo logran meterlo en una trampa magnética para poder estudiarlo. Y aquí los investigadores permiten que el positrón se una brevemente a un electrón para formar positronio, que es un átomo exótico y eléctricamente neutro. De esta manera, al no tener carga, este átomo puede colarse a través de un diminuto orificio de apenas 625 micrómetros para pasar a una "trampa" donde un intenso campo eléctrico ioniza el átomo para que se quede el positrón completamente atrapado.

Pero no es algo sencillo, puesto que hablamos de un proceso tan complejo que cargar un solo positrón lleva entre 8 y 11 horas. Sin embargo, cuando se consigue, tenemos la partícula dócil y suspendida durante meses para estudiarla.

¿Por qué? Tomarse tantas molestias para capturar una partícula tiene un motivo detrás, y la respuesta está en el misterio que nos ha perseguido a muchos: ¿por qué existimos? Según el Modelo Estándar de la física de partículas, el Big Bang debió crear la misma cantidad de materia que de antimateria, pero hoy el universo está hecho de materia. Es por ello que algo debió romper esa simetría, y los físicos llevan décadas buscando la discrepancia.

Si concretamos un poco más, con este equilibrio, un electrón y un positrón deben ser reflejos perfectos, con la misma masa y un momento magnético, conocido como 'factor g' idénticos pero de signo opuesto.

Lo que sabíamos. En 2023, este mismo equipo de la Universidad Northwestern logró medir el factor g del electrón con una asombrosa precisión de 0,13 partes por billón. Sin embargo, el récord vigente de comparación entre electrón y positrón data de 1987, que estableció que son iguales con una precisión de 2,1 partes por billón.

Con este nuevo ciclotrón cuántico, el positrón queda aislado de forma tan perfecta que los investigadores calculan que podrán mejorar la precisión de la medida de su momento magnético unas 30 veces.

Queda tiempo. Con este logro, lo que tenemos encima de la mesa es que la máquina que se han inventado funciona, pero todavía no tenemos esa medida de alta precisión. Ahora, se abre la veda para que, una vez controlada la "bestia" todo aquel que quiera pueda encontrar algún significado detrás para extrapolarlo a las grandes preguntas que tenemos.

Imágenes | Atlantic Ambience

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