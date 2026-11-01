Las mejores ofertas de MediaMarkt en tecnología durante el primer fin de semana de noviembre

Damos comienzo a un nuevo mes en el que estará cargado de ofertas con la llegada del Black Friday. Ahora mismo podemos encontrar bastantes chollos en tiendas como MediaMarkt, por lo que hemos repasado su catálogo para ver cuáles son las mejores ofertas en tecnología que estarán disponibles durante todo el día.

Amazon Alexa Tablet por 279,65 euros iniciando sesión en la tienda, la nueva tablet de Amazon ahora más barata.

por 279,65 euros iniciando sesión en la tienda, la nueva tablet de Amazon ahora más barata. LG 34U601B por 152,15 euros iniciando sesión en la tienda, un monitor curvo de 34 pulgadas.

por 152,15 euros iniciando sesión en la tienda, un monitor curvo de 34 pulgadas. Corsair Scimitar RGB Elite por 59,99 euros, un ratón con un gran surtido de botones.

por 59,99 euros, un ratón con un gran surtido de botones. EcoFlow River 3 Plus por 249 euros, una estación de energía portátil con 600W.

por 249 euros, una estación de energía portátil con 600W. TCL 85C6K Pro por 1.299 euros, un televisor de 85 pulgadas que se puede financiar al 0%.

Amazon Alexa Tablet

Ha pasado muy poco tiempo desde que Amazon presentó su Amazon Alexa Tablet, un dispositivo que ahora mismo se encuentra de oferta en MediaMarkt al iniciar sesión en la tienda: su precio baja hasta los 279,65 euros. Incorpora una pantalla de 11 pulgadas, su batería ofrece una autonomía de hasta 15 horas de reproducción de vídeo, el panel ofrece una resolución 2,5K e incorpora Alexa (es compatible con Alexa+).

LG 34U601B

Si teletrabajas en casa o simplemente buscas un buen monitor que te permita tener una buena productividad y una buena experiencia gaming, el monitor LG 34U601B ahora se encuentra de oferta por 152,15 euros al iniciar sesión en MediaMarkt. Se trata de un monitor curvo (1.800R) con pantalla de 34 pulgadas. Cuenta con AMD FreeSync Premium para videojuegos, su resolución es de 3.440 x 1.440 píxeles, ofrece hasta 120 Hz y cuenta tanto con un puerto HDMI como con DisplayPort.

Corsair Scimitar RGB Elite

Siguiendo con la experiencia gaming, si buscas un buen ratón que además te permita configurar un gran surtido de botones, el Corsair Scimitar RGB Elite ha bajado hasta los 59,99 euros. En el lateral incluye 12 botones personalizables a través del software de Corsair, es bastante ligero (97 gramos) y cuenta con un sensor óptico de 18.000 DPI.

EcoFlow River 3 Plus

Siempre viene bien tener a mano una estación de energía que nos pueda echar un "cable" en momentos en los que nos quedemos sin luz, y ahora MediaMarkt tiene de oferta el EcoFlow River 3 Plus por 249 euros. Tiene un diseño portátil, su peso es de 4,7 kg y ofrece resistencia al polvo y al agua (IP54). Además, cuenta con capacidad de 286 Wh y ofrece una potencia de 600W.

En cuanto a sus conexiones, incorpora dos salidas AC, tres USB-A y un USB-C de 100W.

TCL 85C6K Pro

Si queremos un televisor enorme para el salón, la tienda tiene de oferta el modelo TCL 85C6K Pro por un precio de 1.299 euros, y además se puede financiar al 0% con la tarjeta MediaMarkt VISA. Esta tele QD-Mini LED incorpora una pantalla de 85 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 144 Hz. Su sistema de altavoces está firmado por Onkyo, es compatible con Dolby Vision IQ, HDR10+ y Dolby Atmos y su sistema operativo es Google TV.

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Imágenes | MediaMarkt, Compradicción (cabecera), Amazon, LG, Corsair, EcoFlow, TCL

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