Precio de derribo para móviles de todas las gamas en el 11.11 de AliExpress (con envío desde España): hay Xiaomi, Realme, Samsung y más

Desde hace apenas unos minutos, tenemos activa la Promo del 11.11 de AliExpress. Es el mayor evento de este marketplace y eso se traduce en, como obvio, ofertas muy potentes en casi cualquier dispositivo. En este artículo nos vamos a centrar exclusivamente en teléfonos móviles, pero para conseguirlos lo más baratos posible, conviene echar un vistazo antes a los cupones de descuento que hay disponibles.
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Descuento
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compra mínima
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cupón 1
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cupón 2
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cupón 3
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3 euros
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18 euros
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XATAKAES03
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ESD1103
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AEES03
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8 euros
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45 euros
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XATAKAES08
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ESD1108
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AEES08
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12 euros
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69 euros
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XATAKAES12
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ESD1112
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AEES12
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23 euros
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135 euros
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XATAKAES23
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ESD1123
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AEES23
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39 euros
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230 euros
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XATAKAES39
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ESD1139
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AEES39
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58 euros
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325 euros
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XATAKAES58
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ESD1158
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AEES58
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75 euros
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429 euros
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XATAKAES75
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ESD1175
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AEES75
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100 euros
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500 euros
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ESD11100
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120 euros
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600 euros
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ESD11120
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La promo estará disponible hasta el 18 de noviembre, aunque los cupones de descuento se agotarán previsiblemente mucho antes. Hay que añadir que, si además del código, usamos PayPal como forma de pago, nos podremos llevar un descuento adicional de hasta 40 euros.
Hay muchos móviles con descuento ahora mismo, pero nosotros hemos seleccionado cinco que, al ser enviados desde España, no requieren pagar aranceles o la nueva tasa europea:
- POCO X8 Pro Max por 320,62 euros, un dispositivo con muy buena relación calidad-precio que destaca por su batería de 8.500 mAh.
- Galaxy A57 por 272,09 euros, el mejor teléfono de gama media de Samsung.
- Redmi Note 17 5G por 176,39 euros, un móvil muy interesante para los presupuestos más ajustados.
- Xiaomi 17T Pro por 469,99 euros, potente y con un gran sistema de fotografía.
- Realme GT 8 Pro por 501,50 euros, uno de los mejores móviles de este 2026.
POCO X8 Pro Max
Empezamos por el POCO X8 Pro Max, un móvil capaz de ofrecer una autonomía de entre dos y tres días gracias a su batería de 8.500 mAh. También destaca del mismo su pantalla, un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 2.772 x 1.280 píxeles, 120 Hz y un brillo pico de 3.500 nits. Si utilizamos el cupón 'XATAKAES75' (también sirven 'ESD1175' o 'AEES75') y pagamos con PayPal, su precio se quedaría en 320,62 euros.
POCO X8 Pro Max (12+256 GB)
Galaxy A57
El Galaxy A57 de Samsung tiene hoy uno de los mejores precios que le hemos visto hasta la fecha: pagando con PayPal y usando el código 'XATAKAES58' (o una de sus alternativas) se queda en 272,09 euros. Es un móvil con pantalla de 6,7 pulgadas que tiene una de las mejores capas personalizadas de Android, como es One UI, y seis años de actualizaciones garantizadas. Además, es muy manejable, puesto que solo pesa 179 gramos.
Galaxy A57 (8+256 GB)
Redmi Note 17 5G
Una de las alternativas más económicas que hemos encontrado es este Redmi Note 17 5G. Es un dispositivo pensado para usuarios que buscan un teléfono para los usos más comunes, como navegar por Internet, utilizar WhatsApp o ver redes sociales. Destaca del mismo su pantalla, que es de 6,99 pulgadas, y su batería de 7.700 mAh. Nos podemos hacer con él por 176,39 euros si pagamos con PayPal y usamos el código 'XATAKAES23', 'ESD1123' o 'AEES23'.
Redmi Note 17 5G (6+256 GB)
Xiaomi 17T Pro
Vamos ahora con el Xiaomi 17T Pro, una opción muy interesante si buscas un teléfono que haga muy buenas fotos, pero no te quieres ir a uno que sea carísimo. Su sistema de triple cámara es muy versátil y está firmado por Leica, ofreciendo muy buenos resultados en prácticamente cualquier escenario. Además, su rendimiento es muy bueno gracias al chip MediaTek Dimensity 9500 y a sus 12 GB de RAM, contando también con una batería de 7.000 mAh. Lo podemos comprar por 469,99 euros pagando con PayPal y usando el código 'ESD11120'.
Realme GT 8 Pro
Para terminar, tenemos uno de los mejores móviles Android de 2026: el Realme GT 8 Pro. Es un dispositivo que destaca por ofrecer un rendimiento sobresaliente gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5, pero también por tener un sistema de triple cámara con un buen sensor principal y un teleobjetivo de 200 megapíxeles. Su batería es de 7.000 mAh y su pantalla, que tiene resolución QHD+, tiene 144 Hz (lo que hace que sea ideal para jugar). Pagando con PayPal y usando el código 'ESD11120', se queda en 501,50 euros.
Realme GT 8 Pro (12+256 GB)
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Imágenes | AliExpress, Xataka, Xiaomi, Samsung, Realme
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