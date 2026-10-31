DAZN GO llega para ver fútbol desde 4,99 euros al mes: la ponemos frente a frente con Movistar Plus para ver cuál merece más la pena

Desde hace unos días, tenemos una nueva plataforma para ver fútbol en España. Se llama DAZN Go, una suscripción económica que parte de los 4,99 euros al mes. Tanto por precio como por contenido, la plataforma con la que podemos compararla directamente es Movistar Plus, concretamente a su Plan Libre con deporte, que cuesta 9,99 euros. Pero, ¿cuál es mejor para ti? Como no es una respuesta que se pueda responder fácilmente, vamos a ponerlas frente a frente y ver qué ofrece cada una.

DAZN Go tiene fútbol, aunque también Formula 1 y MotoGP

Vamos primero con el contenido de DAZN Go. Su principal aliciente (pero no el único) es el fútbol que emite y, de hecho, no de una única sola competición. Este es todo el fútbol que podemos ver con esta plataforma de forma resumida:

LaLiga: dos partidos cada jornada (uno de ellos, el que se emite en abierto).

LaLiga Hypermotion: toda la competición al completo.

Liga F: toda la competición al completo.

Liga Prime Futsal: toda la competición al completo.

Primera Federación: toda la competición al completo.

Nations League y partidos de clasificación para la Eurocopa: al completo.

Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivise y Liga Portugal: un partido de cada jornada.

Como podéis ver, cada semana tendremos un buen montón de partidos, aunque no es el único deporte que incluye DAZN Go. De baloncesto, tenemos NBA y Liga Endesa con dos partidos cada jornada y una selección de sus playoffs y Copa del Rey. También un partido por jornada de la NFL e incluso motor con F1 y MotoGP con libres, clasificaciones, una selección de carreras al sprint y al menos un Gran Premio completo cada mes. NASCAR y WorldSBK, al completo.

Tras el contenido, vamos con el precio. Como hemos dicho antes, su precio es de 4,99 euros al mes, pero si elegimos la modalidad con 12 meses de permanencia (también tenemos la opción de pagar el año completo por 54,99 euros). Si no queremos permanencia, entonces el precio asciende hasta los 7,99 euros. Podemos cancelar con un preaviso de 30 días y la plataforma admite dos reproducciones simultáneas, pero solo si ambas están conectadas a la misma red.

Movistar Plus juega con la baza de la Champions League

Con el Plan Libre de Movistar Plus subimos a 9,99 euros al mes, pero hay que tener en cuenta un detalle importante: además de deporte, también tendremos un catálogo enorme de pelis, series y documentales con muchas producciones propias. Esta plataforma, además, permite compartir tu suscripción con un amigo o familiar, incluso si no vive en tu domicilio.

¿Y qué podemos ver en esta plataforma? En Movistar Plus tenemos cada jornada un partido de LaLiga, así como LaLiga Hypermotion al completo. La gran diferencia en lo que a fútbol se refiere es que con M+ también tendremos un partido de Champions League cada jornada, así como de la UEFA Europa League.

Movistar Plus va ofreciendo todo el año más eventos deportivos. A lo anterior, hay que sumarle el mejor partido de cada jornada de la Premier League, así como del Torneo Clausura de Argentina, de la Serie A o de la Bundesliga, entre otras. En ese sentido, la mayor diferencia con DAZN GO es que M+ emite tenis con el mejor partido de cada día de torneos importantes (como los Masters 1000 o los Grand Slam) y la Copa Davis. También dos partidos de cada jornada de la Euroliga de baloncesto, algunas competiciones femeninas o incluso rugby y pádel.

¿Qué plataforma elegir?

Por qué elegir DAZN Go

Esta nueva propuesta de DAZN es interesante, especialmente para ver fútbol. Es la plataforma idónea para ti si tu prioridad es alguna de las siguientes:

Es una suscripción más económica : si no te importa la permanencia de 12 meses, solo cuesta 4,99 euros al mes.

: si no te importa la permanencia de 12 meses, solo cuesta 4,99 euros al mes. Solo quieres ver LaLiga Hypermotion o Primera Federación : Si eres seguidor de algún equipo de estas categorías, esta plataforma es ideal para ti.

: Si eres seguidor de algún equipo de estas categorías, esta plataforma es ideal para ti. Los partidos internacionales: Con DAZN Go podrás ver partidos internacionales que no se emiten en otra plataforma. También los de España, aunque estos se pueden ver en abierto.

DAZN GO - Plan de 12 meses con pago mensual y permanencia Hoy en DAZN (al mes) — 4,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Por qué elegir Movistar Plus

Es una plataforma algo más cara, pero Movistar Plus goza de varias bazas que hacen que merezca la pena para muchos perfiles diferentes de usuario:

Incluye cine, series y documentales : La mayor diferencia con DAZN GO es que esta suscripción también incluye cine, series y documentales.

: La mayor diferencia con DAZN GO es que esta suscripción también incluye cine, series y documentales. La Champions League : Es una de las competiciones más importantes del mundo y se pueden ver auténticos partidazos.

: Es una de las competiciones más importantes del mundo y se pueden ver auténticos partidazos. Se puede compartir con un amigo o familiar : Esta plataforma te permite compartir tu cuenta con una persona sin necesidad de hacer ningún invento raro.

: Esta plataforma te permite compartir tu cuenta con una persona sin necesidad de hacer ningún invento raro. No tiene permanencia: En este caso, aunque más cara, no tiene ningún tipo de permanencia. Te puedes dar de baja en cualquier momento sin preaviso.

Suscripción mensual a Movistar Plus Hoy en Movistar Plus — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | DAZN, Movistar

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