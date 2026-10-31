"Recreé toda Suiza en Minecraft": un estudiante ha reconstruido Suiza a escala real a base de apilar bloques

Casi todo jugador de Minecraft ha levantado alguna vez una casa torcida o una torre sin fin. Algunos se lo han currado un poco más y han llegado a construir recreaciones de edificios reales, pero pocos se han planteado siquiera ponerse a construir un país entero dentro del juego. Un jugador se lo propuso y, aunque le ha llevado algún tiempo, lo ha conseguido: ha construido su Suiza natal con todo lujo de detalle.

Lo más curioso es descubrir de donde ha sacado las referencias para conseguir ese nivel de precisión. La web de Blocks incluye un mapa de la construcción y, justo debajo, se ha habilitado un deslizador que revela la foto aérea real de Swisstopo. El resultado es increíblemente preciso.

Un país entero, bloque a bloque. Según recogía el medio alemán 20 Minuten, un estudiante de 22 años de la ETH Zúrich ha levantado una versión de digital de Suiza a escala 1:1 dentro de Minecraft. El estudiante se hace llamar Manifold en el juego y aprendió por su cuenta modelado 3D y el uso de geodatos. "Todo empezó con el deseo de tener en mis manos las montañas y los valles suizos como modelos físicos", aseguraba Manifold.

Según contó al medio alemán, el estudiante usó datos geológicos reales de acceso público como base de datos para generar los paisajes digitales en el juego. "En mi caso, proviene de datos proporcionados por Swisstopo, la Oficina Federal de Topografía", aseguraba Manifold. Para establecer una escala equivalente entre el paisaje digital y los datos reales, utilizó la conversión más sencilla posible: un bloque de Minecraft equivaldría a un metro en el mundo real. Eso nos deja un mapa que cubre 41.285 kilómetros cuadrados. La mayor parte de la superficie del mapa digital de Suiza construido por Manifold está disponible por suscripción, pero el joven estudiante ha liberado toda la región de Jungfrau-Aletsch, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Comparativa entre una imagen satélite real y la vista aérea de Minecraft

Datos abiertos, un solo autor. El mundo que ha creado Manifold se nutre de varias fuentes de datos. El terreno proviene del modelo de elevación swissALTI3D, los lagos y masas de agua de swissBATHY3D, la altura de los bosques y árboles de swissSURFACE3D y los edificios provienen de swissBUILDINGS3D.

Tal y como recuerda la página de la Oficina Federal de Topografía de Suiza, hasta el 1 de marzo de 2021 hacía falta un permiso especial para usar la mayoría de los productos digitales de Swisstopo. A partir de esa fecha, mapas, fotos aéreas y modelos del paisaje son datos abiertos y gratuitos para su uso libre, incluso con fines comerciales. El estudiante reconoce que, "este proyecto solo es posible porque Suiza pone sus datos geográficos a disposición del público de forma gratuita". Manifold reconoce que el caso de Suiza es único. "Que yo sepa, en ningún otro lugar existen datos abiertos tan detallados para todo el mundo como en Suiza", afirmaba el estudiante suizo y por eso su proyecto de una Suiza digital en Minecraft con nivel de detalle tan extremo no es replicable para ningún otro lugar del planeta.

Otros países ya lo probaron. En 2014, la agencia danesa de geodatos reprodujo Dinamarca a escala 1:1, con unos 4.000 miles de millones de bloques. La idea fue de Simon Kokkendorf, empleado de la agencia, que la pensó como herramienta de enseñanza y partió del modelo de elevación 3D del organismo.

En 2013, el Ordnance Survey británico llevó Gran Bretaña al juego con más de 22.000 millones de bloques. Lo hizo un becario, Joseph Braybrook, y cada bloque cubría 50 metros cuadrados. Esa escala hace que se reduzca la "resolución" del mapa, dejando una vista aérea mucho más tosca. En cambio, la versión Suiza afina mucho más el detalle gracias a esa escala 1:1.

Sin embargo, lo realmente fascinante de este proyecto es la capacidad que han adquirido juegos como Minecraft para coger grandes volúmenes de geodatos y convertirlos en recreaciones digitales de espacios del mundo real. CartoVoxel toma los datos de calles, plantas de edificios y relieves del terreno reales para generar zonas de Nueva York. Map2Minecraft hace algo parecido usando datos de OpenStreetMap.

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