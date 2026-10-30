Blackstone advierte de que Anthropic se arriesga a salir a bolsa sin una buena calificación, un golpe para sus planes

En la carrera por la inteligencia artificial, Anthropic se ha convertido en una de las grandes promesas del sector. La compañía detrás de Claude ha conseguido atraer inversiones multimillonarias y se prepara para dar uno de los pasos más importantes de su historia: salir a bolsa. Sin embargo, hay algo que no debemos perder de vista en medio de tanto entusiasmo. Desarrollar modelos cada vez más avanzados exige enormes cantidades de dinero, y conseguir financiación para sostener ese crecimiento es una cuestión muy distinta de despertar el interés de los inversores.

Es precisamente en ese terreno donde ha surgido una advertencia que merece atención. Según Financial Times, Blackstone ha comunicado a sus inversores que espera que Anthropic reciba una nota crediticia situada en la parte alta del grado especulativo, probablemente en la categoría BB, después de salir a bolsa. El grupo financiero había transmitido antes una expectativa más favorable, la de alcanzar el grado de inversión tras el debut bursátil. No se trata de una rebaja decidida por una agencia de calificación, sino de un cambio en las previsiones de uno de los actores vinculados a su financiación.

La cuestión está en qué significa realmente obtener el grado de inversión. S&P Globa detalla que las agencias de calificación evalúan "la capacidad y disposición de los prestatarios para cumplir íntegra y puntualmente sus compromisos financieros". Es decir, no determinan cuánto vale una compañía en bolsa, sino el riesgo de que no pague sus deudas. En la escala de S&P, BBB− es la nota mínima del grado de inversión y BB+ queda justo por debajo, en el grado especulativo. Anthropic recibió precisamente un BB+ como emisor de KBRA en junio, según periódico británico, aunque esa evaluación no equivale a las de Moody's, S&P o Fitch.

Un escenario que apunta a dificultades de financiación

No alcanzar ese umbral no significa quedarse sin financiación, pero sí puede encarecerla. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) explica que los compradores de bonos suelen exigir mayores intereses cuando asumen más riesgo de impago. S&P Global añade que algunos inversores institucionales tienen restricciones para comprar deuda con calificaciones bajas.

También debemos tener en cuenta que para Anthropic hay una consecuencia adicional: su folleto bursátil establece que, si obtiene el grado de inversión de al menos dos agencias entre Moody's, S&P y Fitch, podrá optar por liberar las garantías que respaldan una de sus líneas de crédito.

Blackstone no es una agencia de calificación, sino uno de los grandes grupos de inversión que participan en la financiación de infraestructura para Anthropic. El pasado 26 de octubre, la firma anunció, junto a Bank of America, Citi y Morgan Stanley, una operación de 63.000 millones de dólares destinada a financiar la compra de equipos de Broadcom que después se alquilarán a la creadora de Claude.

Según el comunicado, Blackstone es el único proveedor de la parte comprometida de la financiación con garantías de segundo rango, que tiene menor prioridad de cobro que la deuda principal. En cualquier caso, la salida a bolsa de Anthropic ya ha dado un paso formal: el 26 de octubre, la compañía presentó ante la SEC su folleto para cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, aunque todavía no había fijado cuántas acciones ofrecerá ni a qué precio.

Imagen destacada | Kimberly White/Getty Images/TechCrunch (CC BY 2.0) + Edición Xataka

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