La ESA y China ya tienen su primera imagen completa de la aurora boreal. Y no se parece a ninguna que hayas visto

Hay muchas formas de ver una aurora. Puede ser boreal o austral, según el hemisferio desde el que la observes. La puedes ver cerca de los polos, donde es más habitual, o en latitudes medias si la actividad solar es tan alta que lo permite. Generalmente las vemos desde la superficie terrestre, aunque algunos astronautas han logrado verlas desde el espacio. Incluso se han visto auroras en otros planetas. Pero, sin duda, nadie había visto las auroras como las ha mostrado recientemente la misión SMILE, fruto de la colaboración entre China y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Anillo auroral completo. En las imágenes publicadas por el equipo de SMILE hace un mes, se ve el anillo auroral completo. Es decir, la franja, con forma de anillo donde se producen las auroras alrededor de cada polo magnético de la Tierra. Se ve más o menos como un aro blanco arremolinado. Hacía casi 20 años que ninguna misión lograba captarlo por completo. La última fue la nave Polar, de la NASA, pues entre sus instrumentos contaba con uan cámara ultravioleta, similar a la que usa SMILE. No obstante, SMILE cuenta con ventajas añadidas, como observar el anillo auroral durante 45 horas seguidas y captar imágenes simultáneamente en ultravioleta lejano y rayos X. Eso la convierte en una misión mucho más exhaustiva para estudiar la interacción entre el viento solar y la magnetosfera.

La misión de SMILE. El viento solar causa auroras cuando sus partículas cargadas eléctricamente interaccionan con las moléculas de nuestra atmósfera. Sin embargo, esa es solo la parte bonia. También pueden afectar mucho a nuestra infraestructura de telecomunicaciones. Por suerte, la Tierra dispone de un escudo llamado magnetosfera que nos protege de parte de ese viento solar. Es cierto que actúa como embudo y puede dirigir parte de los iones procedentes del Sol hacia los polos, por eso ahí son más comunes las auroras, pero en general nos protege de las peores consecuencias. ¿Cómo lo hace? Es algo que sabemos más o menos; pero, si queremos reforzar la seguridad, es importante saberlo de una forma mucho más exhaustiva. Ahí es donde entra en juego SMILE, cuya misión es estudiar las interacciones entre la magnetosfera y el viento solar.

Cámara ultravioleta. Las imágenes del anillo auroral, que fueron tomadas el pasado mes de julio de 2026, muestran el globo terráqueo como una bola de un azul pálido homogéneo. No se ven ni océanos ni continentes. Esto se debe a que el oxígeno molecular de la atmósfera terrestre absorbe la radiación ultravioleta que se emite desde la Tierra, de modo que no llega a salir hacia fuera. El instrumento de ultravioleta de SMILE, llamado UVI, está cegado a la luz visible para evitar interferencias y captar solo el UV. Si no puede ver la luz visible y la UV la bloquea la atmósfera, el resultado es prácticamente un lienzo en blanco. En cambio, las auroras, emiten desde las capas altas de la atmósfera, donde hay menos oxígeno concentrado, por lo que se ven en todo su esplendor, incluso en el lado iluminado del planeta.

Más instrumentos. Como hemos adelantado, SMILE no capta imágenes solo en el ultravioleta. También dispone de una cámara de rayos X llamada SXI, que se encargará de estudiar la frontera entre el viento solar y la magnetosfera. Esta es una región llamada magnetopausa. Por otro lado, la misión incluye otros dos instrumentos: el magnetómetro (MAG) y el analizador de iones ligeros (LIA).

ESA

Más de 300 auroras. Está planeado que SMILE lleve a cabo su trabajo durante al menos 3 años. En ese tiempo, si todo va bien, debería captar alrededor de 300 auroras. Dado que estas son uno de los resultados principales de la interacción entre la magnetosfera y el viento solar, podemos aprender mucho de todas ellas.

Imágenes | ESA

En Xataka | Así se ven las auroras boreales desde el espacio



