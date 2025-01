La NASA disparará dos pequeños cohetes a la aurora boreal. El objetivo: resolver el misterio de sus pulsos y parpadeos

Las auroras fascinan a quienes las observan desde hace milenios, pero siguen entrañando todo tipo de misterios pese a los sensores actuales. Con el objetivo de entender mejor sus parpadeos y pulsos, la NASA volará directamente hacia ellas desde la región de Estados Unidos donde aparecen con más frecuencia.

Mientras tanto, en Alaska. Aunque casi toda la actividad espacial de Estados Unidos ocurre en la cálida Florida, el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA lo tiene todo listo para lanzar un cohete sonda desde Alaska.

Retrasado en numerosas ocasiones por mal tiempo (hoy esperan una nevada y mañana, temperaturas mínimas de -28 ºC), el lanzamiento está programado para esta semana desde el Campo de Investigación Poker Flat de Fairbanks.

Un vuelo a las auroras. La misión se llama Ground Imaging to Rocket research of Auroral Fast Features (cuyas siglas son "GIRAFF", pero no sé a quién pretenden engañar, todos sabemos que pusieron primero el acrónimo). El objetivo es volar, con sendos cohetes sonda, a dos subtipos de aurora boreal:

Auroras de pulsación rápida, que parpadean siguiendo un patrón rítmico de pulsaciones cada segundo y están relacionadas con un tipo de ondas electromagnéticas de la magnetosfera llamadas ondas Alfvén

Auroras parpadeantes, cuya variabilidad es más lenta e irregular, y están caracterizadas por parpadeos en el cielo que parecen moverse o desplazarse según el flujo de partículas cargadas de la magnetosfera

A bordo de un misil modificado. Para esta misión, la NASA usará cohetes sonda Black Brant XI, cuya primera etapa deriva del misil naval estadounidense Talos. Con tres etapas de combustible sólido, el pequeño cohete es capaz de lanzar una carga de hasta 600 kg a una altura de 250 kilómetros.

Los cohetes de la misión GIRAFF están equipados con instrumentos para medir los procesos responsables de crear las variaciones ópticas en las auroras, movimientos hipnóticos observables desde la Tierra que se producen a frecuencias relativamente altas de hasta 15 Hz o más.

La misión GIRAFF. Los investigadores de la NASA quieren entender por qué algunas auroras parpadean, otras pulsan y otras parecen tener agujeros. Esta investigación se centra en dos mecanismos específicos de acoplamiento de energía con nombres tan empalagosos como interacciones onda-partícula del ciclotrón iónico electromagnético a baja altitud y modulación de la onda de coro en la magnetosfera ecuatorial.

Para comprender mejor los mecanismos de estas interacciones, ¿qué mejor que volar directamente a una aurora parpadeante y una aurora pulsante rápida con dos cohetes idénticos? Una segunda misión lanzará otros dos cohetes a los puntos oscuros o "agujeros" de las auroras para estudiar mejor ese otro fenómeno.

Imágenes | NASA/Lee Wingfield/Sebastian Saarloos

