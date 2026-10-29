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Ninja se adelanta al Black Friday con nuevas ofertas en sus electrodomésticos: hay freidoras de aire, cafeteras e incluso heladeras

Repasamos las mejores ofertas que tiene ahora mismo la marca en dispositivos de cocina

Ninja
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alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
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2927 publicaciones de Alberto García

Ninja ha dado comienzo a una nueva ronda de ofertas con cupones en sus electrodomésticos, adelantándose de esta forma al próximo Black Friday. Hay bastante donde elegir, y para conseguirlos a un buen precio tenemos que aplicar los siguientes cupones:

  • Cupón AF20 para las freidoras de aire (descuento del 20%).
  • Cupón POCION15 para el resto de electrodomésticos de este listado (descuento del 15%).

Ambos cupones estarán disponibles hasta el 31 de octubre y se podrán utilizar en aquellos dispositivos que tengan stock dentro de la tienda oficial de la marca.

Estos son los dispositivos más destacables que están de oferta:

  • Ninja Double Stack por 183,99 euros, una freidora de aire con doble cesto vertical.
  • Ninja SLUSHi por 212,49 euros, una máquina para preparar granizados, cócteles y bebidas heladas.
  • Ninja Luxe Café Mini por 356,99 euros, una cafetera expresso todo en uno.
  • Ninja CREAMi Deluxe por 229,49 euros, una heladera perfecta para preparar postres fríos.
  • Ninja Dual Zone por 159,99 euros, una freidora de aire de doble cesto individual.
Ninja SLUSHi

Ninja SLUSHi

PVP en Ninja — 212,49 MediaMarkt — 349,00 El Corte Inglés — 349,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ninja Double Stack

Ninja Double Stack

La Ninja Double Stack es una freidora de aire perfecta para aquellas personas que tienen una cocina pequeña, pero que buscan cocinar varios platos a la vez en este tipo de dispositivos. Incorpora un doble cesto vertical con un total de cuatro niveles y una capacidad total de 7,6 litros. Permite "freír con aire", asar, hornear, deshidratar, recalentar y gratinar. Además, cuenta con modo sincronización para preparar dos comidas de forma diferente y que finalicen al mismo tiempo. Su precio con el cupón es de 183,99 euros.

Ninja Double Stack

Ninja Double Stack

PVP en PcComponentes — 179,95 Ninja — 183,99 MediaMarkt — 219,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ninja SLUSHi

Ninja Slushi

Si además de preparar una buena comida queremos tomarnos un buen postre, la Ninja SLUSHi ahora mismo tiene un precio de 212,49 euros. Es compacta, por lo que no ocupa demasiado espacio en la cocina. Tiene capacidad de 2,5 litros y permite preparar granizados, cócteles helados, frapés, batidos y zumos helados. Además, incluye dos vasos para cócteles.

Ninja SLUSHi

Ninja SLUSHi

PVP en Ninja — 212,49 MediaMarkt — 349,00 El Corte Inglés — 349,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ninja Luxe Café Mini

Ninja Luxe Cafe Mini

Somos muchos los que disfrutamos de un buen café por las mañanas, y para ello en la tienda podemos encontrar la Ninja Luxe Café Mini a un precio de 356,99 euros. Se trata de una cafetera para café expresso y de especialidad. Incluye molinillo, báscula y espumador de leche. Además, tiene un tamaño bastante compacto.

Ninja Luxe Café Mini

Ninja Luxe Café Mini

PVP en Ninja — 356,99 MediaMarkt — 359,00 PcComponentes — 362,00 Amazon — 499,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ninja CREAMi Deluxe

Ninja Creami Deluxe

La tienda oficial también tiene de oferta la Ninja CREAMi Deluxe por un precio de 229,49 euros. Se trata de una heladera que incluye dos tarrinas, aunque no solo prepara helado: incluye 10 programas para preparar helado, sorbetes, gelatos, batidos, granizados, frapés, yogur helado, bebidas heladas y más (también helados veganos). Además, incluye un depósito de 706 ml.

Ninja CREAMi Deluxe

Ninja CREAMi Deluxe

PVP en MediaMarkt — 209,00 PcComponentes — 209,00 El Corte Inglés — 229,00 Ninja — 229,49
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ninja Dual Zone

Ninja Dual Zone

Por último, si tenemos una cocina grande y buscamos otro tipo de freidora de aire, la tienda ha bajado el precio de la Ninja Dual Zone, y ahora se queda por 159,99 euros. Este modelo destaca porque incorpora dos cestos independientes para preparar distintos alimentos. También cuenta con función de sincronización, tiene una capacidad total de 7,6 litros y viene con funciones de "freír con aire", asar, hornear, gratinar, deshidratar y recalentar.

Ninja Dual Zone

Ninja Dual Zone

PVP en Ninja — 159,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Ninja

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