El prime time es el espacio de comunicación política obligatorio para los candidatos desde hace tiempo, y La Revuelta lo confirma

Cinco días después del récord de Pedro Sánchez, Gabriel Rufián e Irene Montero dieron a ‘La Revuelta’ su segunda mejor cuota. A un mes del 29N, el sofá de Broncano reúne más público que el último debate electoral de RTVE, y además el tema deja una cuestión sobre la mesa: Feijóo y Abascal quizás no deban resistirse a pasar por chez Broncano.

La visita. Este martes, Gabriel Rufián e Irene Montero fueron al plató de 'La Revuelta'. El programa reunió 2.654.000 espectadores y un 21,7% de cuota, con un minuto de oro de 2.934.330 a las 22:46: su segunda mejor cuota y su tercera emisión más vista. 'El Hormiguero' se quedó esa noche en 1.539.000. Rufián, además, repetía. El 20 de octubre de 2025 había sido el primer político en activo que pasó por el programa y aquella noche ya superó en 387.000 espectadores la media de la temporada. Esta vez el regreso se hace con una perspectiva más seria en el horizonte: elecciones generales para el 29 de noviembre.

El dato Sánchez. El jueves anterior, la entrevista a Pedro Sánchez marcó 4.387.000 espectadores y un 33,9%, con un minuto de oro de 4.761.000 a las 22:59. El techo anterior lo tenía la visita de Rosalía, con 2.706.000 espectadores en noviembre de 2025. Si lo de Sánchez hubiera sido el tirón aislado de un presidente en un programa de humor, la segunda noche política no habría repetido la extraordinaria audiencia, pero se quedó a 52.000 espectadores del récord presidencial.

Se debate. Comparemos con una de las últimas apariciones de Sánchez en unas circunstancias comparables: el último debate de la campaña de 2023. El 19 de julio, con Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal en RTVE y sin Feijóo en el plató, reunió 4.155.000 espectadores y un 34,6%, la audiencia más baja de todos los debates que recoge la consultora que auditó estas cifras. Es decir, una entrevista en tono humorístico ha superado el debate, de mucha más seriedad y densidad, en 232.000 personas.

Decadencia política. Y ahí mismo podemos trazar la caída en audiencia de los formatos cara a cara. El debate de Zapatero y Rajoy del 25 de febrero de 2008 tuvo 13.043.000 espectadores; el de Sánchez y Rajoy de 2015, 9.728.000, y el de Sánchez y Feijóo de 2023, 5.911.000. El debate ha sido tradicionalmente la emisión más vista de una campaña, pero ya no es el único sitio donde un candidato permite que le vean millones de votantes. El debate de este año ya tiene fecha, el 16 de noviembre en Mediaset, y sin duda será interesante comparar sus resultados con los de Broncano o los que estén por venir en 'El Hormiguero'.

Se preguntarán qué hago aquí. De hecho, en cuanto al programa de Motos, Sánchez no acude desde junio de 2023 (y previamente, hacía ya siete años que el presidente no se sentaba con Motos). Y tiene sus reticencias: en una entrevista con Jordi Évole había acusado al programa de sesgo conservador. El esfuerzo le valió la pena a 'El Hormiguero': reunió a 2.922.000 espectadores. Eso sí, Feijóo le superó al día siguiente con 3.079.000 y un 25,9%. Para esta campaña, la rivalidad con Broncano ha espoleado las prisas de Motos por recibir a Sánchez: según el presentador, ha llamado 18 veces y ha dejado y tres mensajes al PSOE desde el 5 de octubre. Ha puesto un límite, el 29 de octubre, aunque Sánchez ya dijo en 'La Revuelta' que “iré a El Hormiguero y donde haga falta”.

Los que faltaban. Tanto Feijóo como Abascal están invitados a 'La Revuelta' y ninguno ha respondido. Rufián y Montero apostaron a que Abascal iría porque “es un jugón”; Feijóo, “ni de coña”. Conviene recordar que en una carta de Miguel Tellado a los medios el partido condicionó las entrevistas de Feijóo en RTVE a espacios de producción propia, sin “productoras al servicio del PSOE”. Feijóo ya dejó sin cubrir su plaza en el debate de RTVE de 2023, como recordó el PSOE al aceptar el cara a cara, y para el 29N su equipo ha zanjado que “no habrá debate a cuatro en RTVE”.

Abascal tiene otro historial: su entrevista con Motos en octubre de 2019 hizo 4.049.000 espectadores, más que la de Sánchez en 2023. Él y Feijóo ya han aceptado sentarse con Jordi Wild, a su manera otro Broncano, y Sánchez finalmente ha aceptado sumarse también. Y si en 2023 Sánchez no pudo seguir esquivando a Motos, ahora es el sofá de Broncano es el que resulta inevitable. Otra cosa son las percepciones que esto acabará ejerciendo en el público. Mònica Planas lo resumió en Ara tras la visita del presidente a Broncano: "cuando la política se filtra en el entretenimiento modela las percepciones a través de las emociones".

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