Jordi Wild culmina su transformación en "el Joe Rogan español" y entrevistará a Feijóo y Abascal en plena campaña

En las generales de 2023, Jordi Wild ya quiso llevar a los grandes candidatos a The Wild Project y la idea se quedó en nada. Para el próximo 29N le ha bastado un vídeo lanzando la idea de entrevistar a los tres principales candidatos. Feijóo y Abascal aceptaron en horas, y el entorno de Sánchez le había escrito antes incluso de que lanzara la invitación.

Las últimas noticias. Jordi Wild ha publicado en X una actualización de su "Semana especial elecciones" con el estado de las negociaciones. Alberto Núñez Feijóo aceptó a las horas del llamamiento y Santiago Abascal, poco después. Con Pedro Sánchez la conversación empezó antes: según el relato de Wild, alguien "muy cercano" al presidente le escribió la víspera del anuncio para hablar de una charla en el podcast, y la respuesta está ahora en manos del equipo del presidente, así que muy posiblemente pronto se anunciará su presencia en el programa.

Otra historia. En 2023 la cosa fue distinta. Wild también trató de sentar a los cabezas de lista de las elecciones y la iniciativa no llegó a materializarse. Sánchez prefirió entonces el pódcast La Pija y la Quinqui, que le brindó una relevancia e imagen de cercanía muy importante. Tres años después, los partidos se acercan a Jordi para negociar bajo sus condiciones.

Las condiciones. Wild quiere al número uno de cada lista y no a un portavoz, y no entrega las preguntas por adelantado. Para la grabación plantea charlas de 50 a 90 minutos, y con un pacto: él no edita nada y los candidatos no pueden pedir que se corte ninguna parte. Y si uno de los tres no quiere acudir a la propuesta, no entrevista a ninguno. Su idea es publicar las entrevistas a partir del 9 de noviembre, aún en precampaña. Feijóo contestó en un vídeo en TikTok que se sentaba "cuando quieras" y bromeó con que aquello era "más fácil que meterse en un ring contigo", en alusión a las veladas de lucha que organiza Wild. Abascal se limitó a un "cuenta conmigo". Los candidatos tienen diez días para responder antes de que Jordi plantee un ultimátum.

Falta el cuarto. La regla del todo o nada da a cada invitado, en la práctica, un veto sobre los demás, y además hay una cuarta silla que aún no tiene dueño. Wild espera noticias de "Sumar, Frente Amplio, Podemos, y la coalición de izquierdas". IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y los comuns propusieron el 12 de octubre a Ada Colau como candidata del Frente Amplio, mientras Podemos va por libre y ha pactado con ERC para Cataluña. El registro de coaliciones se cierra este viernes 16, así que posiblemente de cara a la semana que viene sepamos si la coalición de izquierdas acepta la invitación de Jordi.

El Rogan de Manresa. The Wild Project fue el pódcast más escuchado de Spotify en España en 2024, y aunque cayó al cuarto puesto en el ranking de 2025, recibió ese mismo año el premio a la trayectoria de los Ondas Globales del Podcast, y su productora facturó 2,4 millones de euros en 2024. En el mismo resumen de 2025, Spotify situaba por encima del 40% el crecimiento del videopódcast en España, el formato en el que Wild nació y que ha cambiado cómo se consume el pódcast.

¿Es de derechas? La imagen pública de Wild se encuadra hacia la derecha, como analiza ESDiario, y quizás eso podría complicar la presencia de Sánchez (que por otra parte no ha tenido nunca miedo de enfrentarse a némesis como Ana Rosa Quintana). Wild, además, arrastra acusaciones de machismo desde su etapa de youtuber y de blanquear a la extrema derecha. En su torneo de lucha, el Dogfight Wild Tournament se coreó "Pedro Sánchez, hijo de puta", cánticos que el propio Wild lamentó porque le perjudican. En septiembre, la ficha de su episodio con el periodista Ignacio Cembrero prometía explicar la "desconcertante y servil actitud" de Sánchez ante Mohamed VI.

El precedente de Rogan. El locutor al que Jordi Wild admira sentó a Donald Trump el 25 de octubre de 2024 durante casi tres horas en su estudio de Texas. El episodio superó los 35 millones de visualizaciones en YouTube el lunes siguiente, y el verificador de CNN contó al menos 32 afirmaciones falsas en la conversación. Un año después de perder las elecciones, Kamala Harris admitió que lamentaba no haber ido al programa de Rogan. Ese debate estadounidense sobre si la izquierda debe pisar esos estudios llega a España con un matiz: Sánchez no ha tenido reparos en acudir a formatos alejados de la entrevista política clásica. Pero aún se espera la confirmación.

En Xataka | Jordi Wild intentó ir más allá del podcast creando su propio videojuego. De momento le está saliendo regular