Jordi Wild tiene el podcast más polémico de España. Y precisamente eso es lo que han premiado los Ondas

Jordi Wild, una de las estrellas indiscutibles de la podcastfera en español, ha ganado un Ondas en reconocimiento a su trayectoria. Desde luego, Wild no es el primer podcaster de éxito, nacido completamente en la esfera de internet, autoproducido al margen de la tradición radiofónica, que gana el premio. Pero sí es el primero que ha tomado como referentes a nombres icónicos anglosajones del medio y los ha adaptado a un estilo propio y muy de aquí, polémicas incluidas.

Por eso, ese Ondas es algo más que el reconocimiento a un éxito indiscutible: también es la corroboración por parte del stablishment de la radio de una de las personalidades más peculiares del medio.

El ascenso meteórico de Jordi Wild. El youtuber y podcaster creó en 2013 su canal de YouTube 'El rincón de Giorgio', que inicialmente se centró en un contenido derivativo y habitual por la época: gameplays, vídeos de reacción y parodias. Pronto empezó a entrar en otros temas, como debates de actualidad y cuestiones relacionadas con la psicología criminal. En 2020 inició su podcast 'The Wild Project'. Aunque es un poco complicado calibrar su alcance, en Youtube se acerca a los 7 millones de suscriptores, más casi 90.000 en Podimo. Sus posibles millones de oyentes lo convierten en uno de los podcasts más influyentes y seguidos en español.

La sombra de Joe Rogan. Jordi Wild ha reconocido en varias ocasiones que una de sus mayores influencias para crear y desarrollar The Wild Project es Joe Rogan y su podcast 'The Joe Rogan Experience'. Fue él quien le inspiró en la búsqueda de un formato de entrevistas largas, profundas y sin censura, donde el invitado es el protagonista y se abordan todo tipo de temas, no necesariamente vinculados al área de conocimiento del mismo. Otras influencias que ha citado Wild en sus programas, notoriamente siempre norteamericanas, son Howard Stern, David Letterman o Johnny Carson, de los que valora su capacidad para enfrentarse a todo tipo de invitados.

Podcasts en los Ondas. Desde el año 2016 los podcasts tienen presencia en los Ondas, los premios a medios de comunicación, programas y sus responsables que desde 1954 entrega la SER. Ese año se dio el premio al Premio al mejor programa, radio o plataforma radiofónica de emisión en línea a Podium Podcast (propiedad de PRISA). Desde entonces se ha premiado a programas como 'XRey', 'Deforme semanal', 'Estirando el chicle', 'Titania' o 'La Ruina' este mismo año.

Pero además, los podcasts comenzaron a ser premiados específicamente en los Premios Ondas Globales del Podcast a partir de 2022, una iniciativa en colaboración con Spotify para reconocer y dar visibilidad a la industria del podcast en español. La primera gala de entrega se celebró en mayo de 2022 en Málaga. Es en este contexto en el que ha recibido Jordi Wild un Premio Especial de reconocimiento por su trayectoria.

Apertura de miras. De este modo, los Ondas abren la puerta a un estilo de influencia completamente anglosajona, sin equivalentes en España a nivel de éxito y de alcance, y que se distancia de los premiados hasta ahora, que entran dentro de campos (audioficciones, humor y conversacionales, ensayos sonoros) que han estado presentes en la radio desde siempre. El estilo de entrevista en profundidad y sin censura que representa Wild es puro podcast, un terreno donde no hay limites de tiempo y los programas no tienen los cortapisas temáticos y de formato que sí tiene la radio tradicional.

El blanqueo de Giorgio. Pero el programa de Jordi Wild no está carente de polémica, y ha recibido abundantes críticas, sobre todo por la libertad de expresión de la que presume, y que le ha valido críticas tanto de sectores conservadores como progresistas. Ha sido acusado de dar voz a personajes de ideologías controvertidas, lo que ha generado debates sobre si su espacio blanquea discursos de extrema derecha o difunde fake news bajo la apariencia de debate abierto. Wild ha defendido siempre su decisión de invitar a personas de todas las ideologías y rechaza cualquier intento de censura o presión externa.

Algunos de sus invitados le han brindado polémicas que han repercutido profundamente en su imagen, como fue la presencia del ex-comisario Villarejo o la reciente presencia de un socorrista tiktoker que presumía de atraer a las bañistas a zonas peligrosas para hacerse el héroe.

Lo que quiere el Ondas. Y esta imagen polémica es la que han premiado los Ondas, porque es lo que más se distancia de la radio tradicional. La búsqueda del corte que se viraliza en redes es lo que distancia a programas como The Wild Project de la radio tradicional, y es lo que hace especialmente relevante este premio: los Ondas dan visibilidad a una tipología de podcast que hasta ahora no había tenido reconocimiento oficial por ser especialmente polémico y controvertido.

Los premios a los podcast. En general, los premios del mainstream (en cualquier campo de la creación) a sus representantes menos encasillados por los formatos tradicionales suelen llegar a destiempo (por eso Jordi Wild recibe un premio a su trayectoria: lleva años trabajando su estilo). Pero siempre son una señal de que algo se mueve dentro de los medios de masas tradicionales: no podemos esperar que reconozcan la vanguardia, pero no deja de ser un aviso de que, al menos están mirando en la misma dirección que el público y los creadores que llevan la delantera.

