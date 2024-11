La gran sorpresa de los pódcast no es que la gente los esté escuchando. Es que los está viendo

Uno se imagina a la gente escuchando podcast. Pero resulta que los podcasts no solo se escuchan. De hecho, cada vez se hace otra cosa con ellos: la gente los ve. Y eso está haciendo que el gran ganador del segmento no sea Spotify o Apple. Qué va.

YouTube. Algo sorprendente ha ocurrido con este formato. Hace pocos años Google y YouTube parecían no tener respuesta al auge de los pódcast, pero es que no la necesitaban porque la gente cambió la forma de consumirlos. Ya no solo bastaba con poder escucharlos: también había interés por verlos.

Hola, videopódcast. La transición ha sido silenciosa y gradual, pero los creadores de pódcast fueron poco a poco publicándolos en YouTube, a menudo con una sencilla premisa: poner una cámara delante para que además de grabar el sonido, hubiera también grabación de vídeo. El resultado, un videopódcast que ha acabado cuajando entre los usuarios.

YouTube adelanta a sus rivales. El éxito de los videopódcast ha hecho que YouTube se convierta en la plataforma más popular de pódcast en EEUU. Allí su cuota de mercado es del 31%, mientras que Spotify tiene el 29% de cuota y Apple el 15%.

Cambio de referentes. En 2020 el panorama era muy distinto: Apple era la referencia con el 24% de cuota (Spotify 20%, YouTube 18%), pero poco a poco la plataforma de Apple ha ido perdiendo terreno mientras que Spotify y sobre todo YouTube la han ganado.

Éxito electoral. En The Wall Street Journal destacan cómo las elecciones ha impulsado aún más el formato. Donald Trump apareció en una docena de videopódcasts durante la campaña en los que se acumularon 100 millones de visitas en YouTube, y eso ha demostrado la popularidad de este tipo de contenido.

Daniel Ek lo tiene claro. El cofundador y CEO de Spotify, Daniel Ek, sabe mucho sobre este segmento. Su plataforma ha apostado mucho por los pódcasts, pero hasta no hace mucho se centraban en el audio, sin más. Ahora afirma contundente que "todo está virando hacia el vídeo" y de hecho su empresa busca impulsar la publicación de videopódcast.

Quién se lo iba a imaginar. Hasta el propio Ek añadía lo que probablemente todos pensamos: "Si me hubieras preguntado hace cinco años si la gente querría ver a personas sentadas hablando frente a un micrófono, te hubiera contestado que probablemente que no".

Cómo reaccionó YouTube. Durante la pandemia YouTube se dio cuenta de que los podcasters habían comenzado a grabar sus conversaciones de zoom y había mucha demanda para ese tipo de interacción en la cual podías ver a la persona que escuchabas. Tras validar que efectivamente los videopódcast podían tener recorrido, la empresa decidió dedicar numerosos recursos a ese formato. Spotify hizo lo mismo hace años, pero la influencia y popularidad de YouTube son demasiado grandes.

Pero es que cada vez consumimos más de todo en YouTube. Lo cierto es que en esa cuota ganadora influye el hecho de que la plataforma se ha colado en el salón de casa. La gente la consume tanto como Netflix u otras plataformas de streaming. De hecho, a veces más. Es lo que ocurre en EEUU, donde es la plataforma con más espectadores según Nielsen. Allí, afirman sus responsables, 150 millones de personas ven YouTube en la televisión cada mes.

La Gen Z, enganchada. Y si hay un sector demográfico especialmente entusiasta con estos contenidos, es de la Gen Z. Una encuesta de la consultora Edison muestra que el 84% de los jóvenes entre 13 y 24 años consumen videopódcasts, y se sienten más cerca de esos creadores de contenidos porque pueden verlos, no solo escucharlos.

