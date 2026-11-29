En 1990, en la UE nacían 5,1 millones de bebés al año. Hoy nacen 3,6 millones, un 30,2% menos. La fecundidad de hijos por mujer es de 1,34 hijos y está en su mínimo histórico de la serie de Eurostat y se nota en gráficos como este, que tiene un título catastrófico pero tiene trampa: ¿está muriendo tu región? que compara los nacimientos y las defunciones de las regiones de Europa.

La buena noticia es que que una región tenga saldo natural negativo no significa que se vacíe y se muera: puede crecer si recibe migrantes. De hecho, en lo global Europa no solo se está muriendo, sino que está creciendo: tiene un saldo positivo de 1,1 millones (año 2024), gracias a una migración neta de +2,3 millones de personas.

Que haya más muertes que nacimientos es que es una prueba más de la huella del envejecimiento natural de Europa. Según el capítulo de población del Regional Yearbook 2026 de Eurostat, la edad mediana de la UE subió 5,3 años en dos décadas y ahora es de 44,9 y además el ratio de dependencia pasó del 63,4 % al 71,6 %.

Es decir, cada vez hay menos personas en edad de trabajar por cada persona dependiente. Eso es una bomba de relojería para pensiones, sanidad y cuidados. Y echa más leña al fuego a la falta de mano de obra. Y va a ir a peor: Eurostat estima que el 71,8 % de las regiones tendrán menos población en 2050 que en 2025. Para entonces, la edad mediana será de 50,1 años.

Dónde nacen más personas de las que mueren

El mapa coloreado que ilustra este artículo es obra del divulgador cartográfico Xavi Ruiz de The World in Maps y su mensaje es impactante: más gente muere que nace en el 82 % de las regiones europeas. Si hay más muertes que nacimientos, pinta la región en gris y en amarillo si pasa lo contrario. Esto lógicamente borra de un plumazo los matices: si el saldo es -0,1 la región se ve igual que si el saldo negativo es de -10. Por otro lado, que Rusia esté en gris significa que no hay datos.

¿Está muriendo tu región? La obra cartográfica de Xavi Ruiz

Y a su vez es una simplificación del mapa que ves bajo estas líneas: en ambos casos son mapas con la clasificación NUTS (Nomenclatura Común de las Unidades Territoriales Estadísticas), un sistema creado por Eurostat para dividir el territorio de la UE en regiones comparables y toman como base el Eurostat population change dataset del Anuario de Eurostat para 2026 para los periodos 2014 a 2024. El indicador es la tasa bruta de cambio natural, es decir, la diferencia entre nacimientos y muertes dividida entre la población media. En este caso aparecen cuatro clases.

El patrón general de uno y otro mapa es que Europa es una mancha gris casi continua con islas amarillas. Eso sí, en el segundo mapa los tonos gris más oscuro se concentran en el este y el sureste de la UE y en el noroeste de la península Ibérica. No obstante, el gris domina de forma casi total en España, Portugal, Italia, Alemania, Polonia, Chequia, Hungría, Bulgaria y Croacia, los países bálticos, Finlandia interior y Ucrania, Bielorrusia y Moldavia.

La gran excepción es Turquía, con amplias zonas amarillas, y también Albania y Macedonia del Norte. Asimismo, el amarillo se deja ver en el norte, con Islandia, Irlanda, la costa oeste y el norte de Noruega y varias zonas de Suecia (entorno de Estocolmo y sur); y también en los alrededores de grandes ciudades: Londres y su área, partes de los Países Bajos y Bélgica, París y su entorno, Lyon, el área de Toulouse. En España, el amarillo aparece en el sureste (Murcia y Almería) y Madrid.

¿Qué tienen en común esas zonas amarillas? Una población más joven, ya sea por su capacidad para atraer gente joven (capitales, ciudades universitarias y áreas metropolitanas) o por una fecundidad algo más alta, como explica Eurostat. Ojo, eso no significa necesariamente que en esas áreas la fecundidad sea significativamente más alta (de hecho, Eurostat registra la fecundidad más baja de varios países en su región capital, como Dublín, Copenhague o Ámsterdam), sino que ese amarillo también refleja quién vive allí más que cuántos hijos tienen.





En Xataka | La brutal crisis demográfica de Europa se puede explicar en un solo mapa con un país de protagonista: Nigeria

En Xataka | Dónde nacerán los próximos 1.000 bebés del mundo, en un sorprendente mapa

Portada | Xavi Ruiz



