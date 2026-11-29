Si mantienes pulsado R1 en el mando mientras conduces, le enseñarás el dedo medio a quien te cruces, sin bajar del coche. También lo puedes hacer a pie, usando L2 para fijar tu mirada en alguien, y luego R1 para hacerles el fuck you, que decía Karpov. 'GTA VI' no enseña este gesto en ningún tutorial, y una semana después de su estreno los jugadores siguen intercambiando listas de controles "secretos" que Rockstar ha dejado ahí, a la vista, para quien se moleste en buscarlos.

Hay de todo. Las primeras listas de estos controles secretos que han salido a la luz mezclan atajos de conducción y de combate, desde agacharse en el asiento para que no te vea la policía hasta apagar la radio con dos toques de la cruceta. Desde la salida del juego, muchos medios han publicado recopilaciones que van de lo más banal, como autoimponerse límites de velocidad (en PS5 implica activar gatillos adaptativos en el mando) a cuestiones más útiles, como dar órdenes a tu compañero al estilo de que te siga si coges un segundo coche.

Dónde están. En realidad, aunque no aparecen en ningún tutorial, muchos de estos controles son localizables en los menús de ayuda. Por ejemplo, saltar del vehículo en marcha, una acción muy útil para escapar de la policía. Otros no aparecen por ninguna parte, como encender y apagar los faros del coche a discreción o insultar a otros conductores. Esto a lo que ha dado pie es a múltiples versiones de estas listas de controles: algunas guías hablan de pulsar dos veces según qué botones, otros una sola vez, hay unas propuestas que se contradicen con otras... la eterna selva de lo no oficial.

Rockstar confía. De lo que sí nos hablan todos estos controles es de la confianza de Rockstar en la curiosidad de sus jugadores, y de su capacidad para descubrir una miríada de secretos. Rockstar rema en sentido contrario al resto de la industria, que a veces se pasa de frenada en su cabezonería acerca de hasta qué punto hay que guiar a los jugadores para que no se pierdan. El símbolo de ese debate es la pintura amarilla que marca escaleras, cornisas y cajas que se pueden romper, una polémica que estalló con la guiadísima demo de 'Resident Evil 4 Remake' en 2023.

De la manita. Naoki Hamaguchi, director de 'Final Fantasy VII Rebirth', defendió que ese tipo de señales "definitivamente" hacen falta y que donde de verdad hay debate es en cómo se hace. Y eso es lo que demuestra Rockstar: no hay que enseñarlo todo, no hace falta llevar a los jugadores de la mano a todos sitios, porque son lo suficientemente espabilados para descubrir los secretos por sí mismos. Otro ejemplo: dos años después de la salida de 'God of War: Ragnarok', Santa Monica Studio lanzó una opción para reducir la frecuencia con la que el jugador recibía pistas para solucionar los puzles.

Costumbre de la casa. Rockstar ya tenía experiencia con todas estas cuestiones. Tres días después de que 'Red Dead Redemption 2' saliera el 26 de octubre de 2018, el estudio publicaba su lista de controles ocultos del juego. Con 'GTA VI', la comunidad ha ido más rápido: tardó solo un día en activar una primera persona que Rockstar no ha incluido de serie en 'GTA VI'. El resultado, eso sí, es todavía muy tosco.

Ayuda a la carta. Y conviene recordar que el juego nunca renuncia a echar una mano a los jugadores. La página de accesibilidad de Rockstar incluye, entre otras muchas cosas, conducción automática hacia un destino, avisos de voz del GPS, minijuegos simplificados y un combate accesible que ajusta la salud de los enemigos y el daño que hacen.

Manual colectivo. Una de las impresiones más indelebles que deja esta primera semana de 'GTA VI' es que el juego nos devuelve a una forma de aprender a jugar que buena parte de los títulos AAA relegan por pereza en el diseño o por desconfianza en sus jugadores. Jugar también es toquetear botones, equivocarse, tomar notas, contrastar con otros jugadores. Nada mal para un juego que ni siquiera tiene un manual de instrucciones tradicional.

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