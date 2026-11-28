Durante siglos, la artillería ha funcionado bajo un mismo principio: utilizar una explosión para impulsar un proyectil. Sin embargo, Japón lleva años intentando cambiar las reglas del juego con una tecnología que Estados Unidos persiguió durante décadas y que todavía tiene mucho de ciencia ficción.

Diez disparos sin pólvora. La Agencia de Adquisición, Tecnología y Logística de Japón (ATLA) ha confirmado que un pequeño cañón electromagnético experimental consiguió realizar diez disparos consecutivos durante unas pruebas efectuadas entre mayo y junio de 2026 en la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio.

Los resultados, presentados este noviembre en un simposio tecnológico y posteriormente detallados a Naval News, representan un avance en la investigación de sistemas de alimentación eléctrica para estas armas. Lo interesante no es tanto la potencia de los disparos como haber conseguido mantener una secuencia estable sin recurrir a la pólvora.

Un arma de ciencia ficción. Los cañones electromagnéticos, conocidos como railguns, prescinden de los explosivos convencionales para acelerar proyectiles mediante fuerzas electromagnéticas. Es una tecnología que durante décadas ha alimentado la imaginación de escritores, cineastas y desarrolladores de videojuegos por su potencial para alcanzar velocidades extraordinarias.

Sin embargo, trasladarla del laboratorio a un buque de guerra ha resultado mucho más complicado de lo previsto. El consumo energético, el desgaste de los componentes y las dimensiones de los equipos necesarios han frustrado numerosos proyectos militares.

La revolución de las baterías. Para intentar superar estas limitaciones, Japón está recurriendo a una tecnología procedente del ámbito civil: las baterías recargables de titanato de litio (LTO). La investigación forma parte de un programa de ATLA destinado a trasladar los avances en almacenamiento energético al sector de la defensa.

Los resultados del experimento indican que esta tecnología puede contribuir a mantener unas condiciones de disparo estables en un pequeño prototipo. El objetivo a largo plazo es reducir las dimensiones y el peso de los equipos eléctricos, dos factores que dificultan enormemente su instalación en los buques.

El monstruo de ocho toneladas. Paralelamente, Japón trabaja en un cañón electromagnético mucho mayor, de aproximadamente seis metros de longitud y ocho toneladas de peso, que ya ha sido sometido a pruebas marítimas a bordo del buque experimental JS Asuka. En 2025, la agencia japonesa realizó ensayos contra un buque objetivo para estudiar el comportamiento de los proyectiles.

El tamaño de sus instalaciones eléctricas ilustra la magnitud del problema: ocupan el equivalente a cuatro contenedores marítimos de seis metros. Conseguir que semejante infraestructura resulte compatible con las exigencias de un buque operativo sigue siendo uno de los grandes desafíos del programa.

El sueño que abandonó Estados Unidos. Durante años, la Marina estadounidense persiguió la posibilidad de incorporar cañones electromagnéticos a sus barcos de guerra. Con todo, en 2021 decidió paralizar su programa después de dedicar importantes recursos a su desarrollo. Japón tomó el camino contrario y continuó investigando la tecnología.

Tampoco está solo: en mayo de 2024 firmó un acuerdo de cooperación con Francia, Alemania y el Instituto franco-alemán de Investigación de Saint-Louis para intercambiar información y explorar proyectos conjuntos.

La pólvora todavía puede respirar tranquila. Porque conviene no confundir los dos prototipos japoneses. Los diez disparos consecutivos corresponden a una pequeña instalación experimental de laboratorio, no al enorme cañón probado en el mar.

ATLA, además, todavía debe demostrar que los avances en almacenamiento energético pueden trasladarse a sistemas de mayores dimensiones. Según la agencia japonesa, ningún país dispone actualmente de un railgun en servicio militar regular y Tokio tampoco ha anunciado una fecha para su incorporación a la flota.

Un futuro sin explosiones. Ironías del destino, el futuro de una tecnología militar que aspira a romper con siglos de dependencia de la pólvora podría estar ligado a los avances de la industria civil de las baterías.

Qué duda cabe, Japón todavía está lejos de jubilar la artillería convencional, pero sus diez disparos representan un pequeño paso hacia un cambio tecnológico que durante décadas ha parecido más propio de los videojuegos que de la ingeniería naval.

Imagen | ATLA, Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón

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