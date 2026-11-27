La carrera por dominar la inteligencia artificial está llevando a las grandes tecnológicas a levantar fábricas cada vez más grandes y costosas. Sin embargo, lo que ha comenzado en una pequeña localidad de Texas amenaza con dejar obsoleto el concepto de megafactoría que manejábamos hasta ahora. Es (o será) una monstruosidad.

Una obra sin precedentes. Lo contamos hace meses y ahora empieza a ser una realidad. En octubre comenzó en Anderson, en el condado texano de Grimes, la construcción de la primera fase de Terafab, el gigantesco complejo de semiconductores impulsado por Tesla y SpaceX.

La inversión inicial asciende a 16.800 millones de dólares, aunque anteriores documentos de planificación contemplaban un desembolso de 55.000 millones que podría alcanzar los 119.000 millones con las sucesivas ampliaciones. El objetivo final de Elon Musk es levantar unas instalaciones de 100 millones de pies cuadrados, el equivalente a 9,29 millones de metros cuadrados.

Una fábrica del tamaño de una ciudad. Si el proyecto se completa tal y como está previsto, Terafab tendrá diez veces la superficie de la gigafactoría de Tesla en Texas y más de cinco veces la del New Century Global Center de Chengdu, en China, considerado el mayor edificio del mundo por superficie construida.

Hablamos del equivalente a unos 1.300 campos de fútbol reglamentarios o a casi tres veces la superficie de Central Park, en Nueva York. El propio Musk ha descrito su proyecto como una ciudad de ciencia ficción y asegura que será el edificio más grande y valioso del planeta.

Todo para fabricar algo diminuto. Lo extraordinario es que semejante despliegue arquitectónico estará destinado a producir componentes que caben en un bolsillo: semiconductores. La intención de Musk es integrar bajo un mismo techo la fabricación de chips lógicos, memorias, encapsulado avanzado y pruebas de funcionamiento, procesos que habitualmente se reparten entre diferentes instalaciones y proveedores.

La estrategia permitiría a Tesla y SpaceX reducir su dependencia de las cadenas de suministro externas y controlar una parte fundamental de la tecnología que necesitan para desarrollar sus futuros negocios.

Un teravatio de computación. Según los cálculos de Tesla y SpaceX, ambas compañías necesitarán en los próximos años capacidad de computación asociada a más de un teravatio de potencia, una demanda que, según sus propias estimaciones, supera la oferta mundial actual.

Los procesadores de Terafab estarán destinados a los robots humanoides Optimus, los taxis autónomos Cybercab y los futuros centros de datos orbitales de SpaceX. Musk cuenta con la colaboración de Intel, aunque ha descartado que la taiwanesa TSMC controle las instalaciones. Quiere que sean sus propias compañías las que construyan y operen la fábrica.

Terafab tiene como objetivo producir chips destinados a los vehículos de Tesla y a los robots Optimus

Una obra que ha sacudido las estadísticas de EEUU. La magnitud del proyecto ya se está dejando sentir en la economía estadounidense. Según el informe de Dodge Construction Network publicado el 20 de noviembre, Terafab fue el mayor proyecto inmobiliario no residencial iniciado en octubre en todo el país.

Su presupuesto triplica ampliamente el del segundo clasificado, un complejo de centros de datos de Amazon en Virginia valorado en 4.900 millones de dólares. En aquel mes, el valor de las nuevas construcciones industriales estadounidenses se disparó un 1.364%, impulsado por los grandes proyectos manufactureros.

Una factura que también interesa al contribuyente. El estado de Texas ha comprometido una subvención de 30 millones de dólares para SpaceX, mientras que los responsables del proyecto han presentado ocho solicitudes de incentivos fiscales adicionales. Las peticiones incluyen importantes reducciones de impuestos inmobiliarios durante diez años por cada fase de construcción.

Por su parte, cientos de vecinos han acudido a reuniones locales para expresar su preocupación por las ventajas fiscales y la falta de transparencia del proyecto. Las compañías aseguran que crearán al menos 3.000 puestos de trabajo y que utilizarán agua del cercano embalse de Gibbons Creek para evitar recurrir a las reservas subterráneas locales.

La fábrica que mira al espacio. La ambición industrial de Musk va mucho más allá de Texas. Tal y como recoge ABC News, Terafab forma parte de una estrategia que contempla desplegar infraestructura informática fuera de la Tierra e incluso establecer instalaciones industriales en la Luna. De momento, los nueve millones de metros cuadrados siguen siendo el objetivo final de un proyecto cuya primera fase acaba de arrancar y cuyo coste definitivo se desconoce.

Así, en plena era de la miniaturización tecnológica, fabricar los componentes más pequeños y sofisticados del planeta está dando lugar a algunas de las construcciones más monstruosas de la historia de la humanidad.

Imagen | Terafab, Wikimedia

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