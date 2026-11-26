Mantener en funcionamiento los servicios digitales que utilizamos a diario exige encontrar un equilibrio entre dos necesidades: proteger los sistemas frente a posibles ataques y garantizar que las intervenciones destinadas a mejorar su seguridad no comprometan su funcionamiento. La llegada de herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar el código está alterando ese equilibrio. La tecnología nos permite descubrir problemas de seguridad con una rapidez que hasta hace poco era difícil de alcanzar, pero eso no significa que podamos resolverlos al mismo ritmo y con todas las garantías.

Las recientes interrupciones de servicios tecnológicos han llevado al presidente de Microsoft, Brad Smith, a abordar una de las consecuencias menos evidentes de la incorporación de la IA a la ciberseguridad. Durante una entrevista emitida el 22 de noviembre en CBS News, el directivo descartó que esta tecnología hubiera intervenido en la caída global de Microsoft 365 del 12 y 13 de noviembre, pero sí relacionó buena parte de la serie de interrupciones sobre la que fue preguntado con sus efectos indirectos. "Creo, francamente, que tenemos que prepararnos para los próximos meses", señaló.

Una vulnerabilidad es, en esencia, una debilidad en el software que alguien puede aprovechar para comprometer la seguridad de un sistema. Identificar estos defectos resulta tan valioso para los investigadores que buscan proteger un servicio como para quienes pretenden atacarlo, y la IA ha facilitado esa tarea para ambas partes. "Así que lo que ha ocurrido es que, en efecto, hemos desencadenado una carrera", explicó Smith, en referencia a los esfuerzos de las organizaciones por corregir esos fallos antes de que los atacantes consigan explotarlos.

Una carrera contra el reloj para proteger Internet

Para hacernos una idea de las dimensiones del fenómeno, podemos fijarnos en Project Glasswing, una iniciativa de Anthropic que reúne a algunas de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Según los resultados publicados en octubre, sus socios descubrieron al menos 129.000 vulnerabilidades verificadas entre abril y julio con ayuda de los modelos Claude Mythos. Paralelamente, Google ha documentado un aumento de las vulnerabilidades divulgadas mensualmente a través del sistema de identificación CVE: de 5.045 en enero a 10.740 en agosto de este año, aunque no todo ese incremento puede atribuirse a la inteligencia artificial.

El cuello de botella empieza a desplazarse del descubrimiento de los fallos hacia su resolución. No basta con saber dónde está el problema: hay que confirmar su alcance, modificar el código, realizar pruebas y distribuir la actualización entre quienes utilizan ese software. En mayo, Anthropic compartió un ejemplo especialmente revelador. Algunos responsables de proyectos de código abierto habían solicitado a la compañía que ralentizara la comunicación de nuevos hallazgos para disponer de más tiempo para preparar las correcciones.

La urgencia por corregir una vulnerabilidad puede reducir el tiempo que las organizaciones dedican a comprobar si una actualización funciona correctamente. Smith advierte de que el riesgo es especialmente relevante cuando hablamos de infraestructuras antiguas. El 17 de noviembre, una red interna de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sufrió una interrupción que el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, atribuyó a la aplicación urgente de parches para corregir vulnerabilidades de PHP, un lenguaje de programación ampliamente utilizado en la web. Estos defectos habían sido descubiertos con ayuda de la IA.

Smith no cree que esta situación pueda resolverse en cuestión de semanas. "En estos momentos se está actualizando, de hecho, toda la infraestructura informática mundial", afirmó durante la entrevista. La propia Microsoft llevaba meses anticipando algunos de los cambios asociados a este proceso: en mayo, en el contexto de su ciclo mensual de actualizaciones conocido como "Martes de parches", la compañía advirtió de que esperaba que sus paquetes de correcciones siguieran creciendo. También pidió a sus clientes que se preparasen para tener que atender con mayor frecuencia actualizaciones urgentes fuera del calendario habitual.

¿Significa esto que deberíamos desconfiar de las actualizaciones que recibimos en nuestros dispositivos? La recomendación de Smith es precisamente la contraria: instalar los parches de seguridad que lleguen a nuestros móviles y ordenadores. Para las empresas, el directivo plantea una adaptación más profunda que pasa por revisar sus procedimientos de actualización, mejorar la coordinación de sus equipos informáticos y modernizar las infraestructuras antiguas. También reclama una mayor colaboración entre las autoridades y el sector tecnológico para compartir información sobre amenazas. El desafío está en desarrollar la capacidad de aplicar todas esas correcciones sin comprometer la continuidad de los servicios de los que dependemos.

Imágenes | Web Summit (CC BY 2.0)

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