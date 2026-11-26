De entre todas las opciones que hay de cafeteras, una de las más fáciles de usar son las superautomáticas. Son cafeteras que, pulsando uno o unos pocos botones, preparan muy buenas bebidas, ya sea café solo o incluso bebidas con leche. Este Black Friday es un buen momento para hacernos con una y esta De'Longhi Magnifica Evo es una genial opción: está rebajada hasta los 378,99 euros.

De'Longhi Magnifica Evo - Cafetera Superautomática 4 Bebidas Gris Oscuro | Cafetera Automática, Espumador de Leche LatteCrema, Espresso y Cappuccino, Bebidas One-Touch, Iconos Táctiles, ECAM292.52.GB Hoy en Amazon — 378,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una cafetera con sistema automático para la leche

Esta oferta la deja ahora mismo al que es su nuevo precio mínimo histórico. Se trata de la De'Longhi Magnifica Evo (modelo ECAM292.52.GB), una cafetera superautomática con molinillo integrado para el café, por lo que siempre tendremos los granos recién molidos a la hora de preparar cada bebida. Ahora bien, si lo preferimos, también tiene un compartimento para usar café ya molido.

Tiene un panel de control táctil bastante intuitivo que permite preparar, pulsando apenas un botón, cuatro bebidas diferentes: espresso, café largo tipo americano, capuchino y agua caliente para infusiones. Uno de los puntos clave de la misma es que cuenta con un sistema automático para la leche, evitando así tener que usar un espumador manual en forma de varilla (que requiere práctica).

Cada tipo de bebida, además, es personalizable, pudiendo elegir detalles como la intensidad del aroma o la cantidad de café que queremos. Su depósito de agua es de 1,8 litros (lo que permite preparar varias tazas antes de tener que rellenarlo), permite preparar dos espressos de forma simultánea y cuenta con un programa de limpieza automática para su jarra de leche, evitando así que queden restos en la misma.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Molinillo integrado: Tener el café siempre recién molido ofrece mejor resultado.

Tener el café siempre recién molido ofrece mejor resultado. Sistema automático para la leche: Ideal para tomar capuchinos con una espuma cremosa sin ningún tipo de esfuerzo. ❌ LO PEOR Sin perfiles programables: No se pueden programar perfiles, por lo que tendrás que configurar las bebidas cada vez. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera superautomática que prepare buen café y tenga sistema automático para la leche en lugar de un espumador manual. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más económica, sueles tomar café solo casi siempre o quieres una superautomática más avanzada con perfiles programables.

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Imágenes | De'Longhi

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