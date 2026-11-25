El Black Friday cada vez se adelanta más y ya la mayoría de tiendas online tienen activa esta campaña. AliExpress es una de ellas y hemos estado buscando las mejores gangas para ti. Estas son las que hemos encontrado hoy, con móviles, tablets y otros dispositivos como protagonistas.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 5G por 214,98 euros: con 512 GB y de 6,77 pulgadas.

por 214,98 euros: con 512 GB y de 6,77 pulgadas. Compresor de aire portátil Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 por 37,97 euros: para bici, moto, coche y balones.

por 37,97 euros: para bici, moto, coche y balones. Calefactor cerámico Aigostar por 51,90 euros: de 2.000 W y 45° de oscilación.

por 51,90 euros: de 2.000 W y 45° de oscilación. Nintendo Switch 2 por 450 euros: con pantalla HD de 7,9 pulgadas.

por 450 euros: con pantalla HD de 7,9 pulgadas. Tablet Samsung Galaxy Tab A11+ por 204,99 euros: con 128 GB de almacenamiento.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 5G

Para quienes no quieren gastar de más en un móvil y buscan uno solvente para el día a día, este Xiaomi Redmi Note 15 5G es uno de los chollos imprescindibles en AliExpress. Ahora, está rebajado a 214,98 euros si utilizas el código 'ESBF35'.

Por este precio, puede conseguir la versión de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Este móvil del fabricante chino tiene una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas y batería de 5.520 mAh. Además, su cámara principal es de 108 MP y su cerebro el procesador Snapdragon 6 Gen 3.

Compresor de aire portátil Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2

Este dispositivo de Xiaomi es uno de esos gadgets que, cuando los pruebas, se convierten en imprescindibles para ti. Este compresor de aire portátil del fabricante chino está disponible ahora por 37,97 euros si aplicas el código 'ESBF02'.

Viene con boquillas para que puedas inflar bicicletas, balones o incluso las ruedas del coche y la moto. Además, es muy fácil de utilizar, gracias a que cuenta con modos automáticos para según qué cosa vayas a inflar, por lo que solo tienes que introducir la boquilla y presionar el botón.

Calefactor cerámico Aigostar

Ahora que el frío parece haberse instalado, contar con un dispositivo para calentar la habitación en la que estés, sin recurrir a la calefacción central, es un chollo: un calefactor como este de Aigostar está entre los chollos del Black Friday de AliExpress. Ahora, está disponible por 51,90 euros con el código 'ESBF02'.

Este es un calefactor cerámico que funciona de forma silenciosa. Tiene un termostato ajustable de 5 a 35 °C y funciona con una potencia de 2.000 W y a través de cuatro modos diferentes. Ofrece una oscilación de 45 grados y viene con mando a distancia y temporizador de 24 horas.

Calefactor cerámico Aigostar PVP en AliExpress — 51,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 es una de las consolas del año y seguro que uno de los regalos estrella esta Navidad, así que encontrarla rebajada es algo para celebrar. Ahora, en AliExpress, la tienes por 450 euros aplicando el código 'ESBF35'.

La nueva generación de consolas de Nintendo monta un nuevo chip NVIDIA y tecnología DLSS. Su pantalla es de 7,9 pulgadas con resolución Full HD y alcanza los 120 Hz y es compatible con HD real. Además, es compatible con todo el catálogo de juegos de la anterior generación.

Tablet Samsung Galaxy Tab A11+

Si estás buscando una tablet para ver películas y series en tus viajes o desplazamientos diarios, leer o simplemente navegar por internet, esta Samsung Galaxy Tab A11+ es un modelo recomendable. Ahora, está disponible por 204,99 euros aplicando el código 'ESBF35' durante el proceso de compra.

La versión en oferta trae una RAM de 6 GB y 128 GB de almacenamiento interno. Su pantalla es de 11 pulgadas con 90 Hz de refresco y su sistema de sonido lo conforman cuatro altavoces compatibles con Dolby.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung, Xiaomi, Nintendo, Aigostar y Alejandro Alcolea (Xataka)

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