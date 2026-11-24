La carrera por llevar la inteligencia artificial más allá de la pantalla del smartphone suma un nuevo enfoque práctico. En lugar de apostar por un pin o un colgante independiente que obligue a cargar con otro gadget más en el bolsillo, Nothing ha decidido integrar estas capacidades en un accesorio que ya forma parte de la rutina diaria de millones de usuarios: sus próximos auriculares inalámbricos, los Nothing Ear Note.

Según ha adelantado Bloomberg tras una demostración privada con Carl Pei, CEO de la compañía, este nuevo modelo verá la luz oficialmente el próximo 8 de diciembre de 2026. Su gran elemento diferencial no está solo en los propios auriculares, sino en un estuche de carga equipado con micrófonos dedicados que convierten el conjunto en una herramienta portátil de grabación, transcripción y síntesis de audio.

Unos auriculares con sistema dual para llamadas y reuniones presenciales

La propuesta de los Ear Note reparte el trabajo de captura sonora en función de la situación en la que se encuentre el usuario:

Auriculares para llamadas y notas personales: mientras los llevas puestos, se encargan de registrar conversaciones telefónicas o recordatorios de voz rápidos sobre la marcha.

mientras los llevas puestos, se encargan de registrar conversaciones telefónicas o recordatorios de voz rápidos sobre la marcha. Estuche sobre la mesa para reuniones: la función de carga incorpora sus propios micrófonos para recoger el audio ambiente de una sala, permitiendo grabar reuniones presenciales completas sin tener que sostener el teléfono.

Para activar el registro de voz de forma inmediata, el estuche integra un botón físico denominado Talk (un elemento heredado de los Nothing Ear 3, que la marca prevé hacer personalizable mediante futuras actualizaciones). Todo el material grabado se sincroniza con una aplicación móvil específica que ordena los archivos, genera transcripciones automáticas y redacta resúmenes estructurados mediante inteligencia artificial.

Además de funcionar como grabadora inteligente (un terreno donde la marca ya había dado un primer paso meses atrás con la función Audio Snapshot en los Nothing Ear 3a), los Ear Note están diseñados como una plataforma abierta compatible con múltiples agentes de inteligencia artificial de terceros, apoyados por un control por voz nativo de Nothing para mantener conversaciones fluidas sin mirar el móvil.

Disponibilidad y precio

Durante su presentación anticipada, la compañía aún no ha cerrado la cifra definitiva de estos auriculares inalámbricos a pocos días de su anuncio oficial el próximo 8 de diciembre, aunque como referencia los modelos más avanzados de su catálogo actual se sitúan en torno a los 149 euros.

Por último, el adelanto confirma un ajuste en la estrategia de producto de Nothing: el desarrollo de sus rumoreadas gafas inteligentes y un smartwatch con IA queda aparcado temporalmente para concentrar esfuerzos en un calendario mucho más ambicioso de smartphones a lo largo de 2027.

⚡ EN RESUMEN: auriculares nothing ear note ✅ LO MEJOR Sistema de captura dual muy versátil (auriculares + estuche).

Transcripción y resúmenes automáticos con IA. ❌ LO PEOR Precio final todavía sin confirmar a pocos días de su salida.

Falta de detalles sobre calidad de sonido, cancelación de ruido y autonomía. 💡 CÓMPRALO SI... Eres profesional, periodista, estudiante o un usuario que encadena reuniones o llamadas en el día a día. ⛔ NO LO COMPRES SI... Solo buscas unos auriculares para escuchar música, ver series o hacer deporte.

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Imágenes | Nothing (vía Bloomberg)

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